Stavås Skistad slo tilbake: Vant Beitostølen-sprinten på fotofinish

BEITOSTØLEN (VG) Kristine Stavås Skistad (23) har ikke fått det til å stemme de siste årene. På Beitostølen viste hun at hun virkelig er å regne med igjen. Men det skjedde ikke uten dramatikk. Even Northug (27) vant på overlegent vis på herresiden.

TILBAKE PÅ VINNERSPORET: Kristine Stavås Skistad (t.v) var råsterk under sesongåpningen på Beitostølen. Her spurtslår hun Lotta Udnes Weng.

18. nov. 2022 14:39 Sist oppdatert nå nettopp

– Hva skal jeg si? Jeg gikk alt jeg hadde fra siste bakken og inn. Jeg satset på en god spurt, men det kunne ikke blitt jevnere, sier Staviås Skistad til NRK.

Etter gjennombruddet i 2018 har Konnerud-løperen møtt mye motstand både i og utenfor sporet. I fjor tok hun et oppgjør med rekruttlandslaget og satset heller lokalt i Team Konnerud. Det kan vise seg å ha vært et sjakktrekk.

På Beitostølen holdt det til sprintseier - og det på imponerende vis. På dramatisk vis strakk hun tåa foran Lotta Udnes Weng. Tvillingsøster Tiril ble nummer tre.

– Dette betyr ekstremt mye, spesielt når man har vært langt nede. Jeg kommer aldri til å glemme denne følelsen. Det er som å være i himmelen, sier Stavås Skistad.

– For et comeback! Hun var sett på som det største sprinttalentet i Norge ved siden av Maiken Caspersen Falla. Hun har vært ute i flere sesonger, men nå er hun tilbake. Det er gull verdt for norsk langrenn, utbrøt NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

KUNNE JUBLE: Kristine Stavås Skistad (i midten) trakk det lengste strået på oppløpet. Her gratuleres hun av Tiril Udnes Weng.

Etter å ha vunnet prologen og å enkelt ha tatt seg videre fra kvartfinaleheatet, lå «alt» til rette for Konnerud-løperen. Tiril Udnes Weng så også sterk ut i kvartfinalene, men fikk det etter hvert tøft. I semifinalen måtte hun gi tapt for nettopp Stavås Skistad, men også tvillingsøster Lotta. Hun ble til slutt nummer to.

– Jeg tenkte at jeg hadde dette. Det er kanskje det dummeste man kan gjøre med Skistad i ryggen. Det scir litt. Det kom noen banneord etter det oppløpet, sier Udnes Weng til statskanalen.

Selv om hun var skuffet, hyllet hun sprintvinneren.

– Hun har et rått hodet som er fint å ha ved sin side, sier dagens nummer to.

Juniorverdensmester Maria Hartz Melling imponerte stort i sin kvartfinale, hvor hun vant heatet på overbevisende vis. Hun fortsatte i samme spor i semifinalen og parkerte konkurrentene også her. Det betød finale for 20-åringen, noe som imponerte Therese Johaug i NRK-studio stort.

I finalen ble det hakket tøffere for junioren, som til slutt ble nummer fem.

På herresiden dominerte Even Northug store deler av dagen. I finalen var han overlegen på opløpet, og fulgte dermed opp prologseieren og solide leveranser i kvart- og semifinalen.

– Det har gått noen år, men igjen er det seier til en Northug på Beitostølen! Han utklasser de andre, skrek NRK-kommentator Jann Post da 27-åringen gikk i mål.

VANT: Even Northug var overlegen på herresiden.

– Dette var en bra dag. Det er artig etter en god høst med mye god trening. Nå begynner det å gi resultater. Det har vært noen år uten å være helt på topp, så det var på tide, sier Northug til NRK.

Håvard Taugbøl ble nummer to. Sindre Bjørnstad Skar ble nummer tre.

Petter Northug var også til stede på Beitostølen. Han hadde dette å si om lillebrorens seier til et samlet pressekorps:

– Dette er et testrenn. Jeg forventer at han nullstiller neste helg, sier Northug.

Emil Iversen, som hadde en tung sesong sist vinter, røyk ut i prologen og var lei seg etterpå.

– Det var verre enn det verste jeg kunne forestilt meg, sier Iversen til VG.

Landslagsløper Pål Golberg skuffet også under sprinten, hvor det ble kvartfinale-exit.