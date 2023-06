Skifest krasjer med Haaland-sending: – Så dumt som det kan bli

Emil Iversen (31) er ikke imponert over at Skiforbundets skishow går samtidig som TV 2s Champions League-sending.

SAMME TIDSPUNKT: Heidi Weng var blant de største profilene under fjorårets utgave av Holmenkollen skishow. I år konkurrerer hun og resten av langrennsløperne med Erling Braut Haalands store Champions League-kveld om folks TV-oppmerksomhet. Vis mer





– Uansett om det er Skiforbundet eller NRK som har valgt tidspunktet, så er det så dumt som det kan bli hvis du vil se Haaland i Champions League. Jeg vet ikke om de ikke vil ha seere, men det kunne ikke vært dårligere timet, sier Iversen til VG under et pressetreff der han presenterte sin egen privatsatsing.

Selv har ikke Iversen tenkt å gå Holmenkollen skishow som er langrennsprofilenes første konkurranse på rulleski for sesongen.

Men han lar seg engasjere av at herrenes ni kilometer lange løp i nasjonalanlegget starter klokken 20:25 kommende lørdag.

Samme kveld skal Erling Braut Haaland spille Champions League-finalen for Manchester City mot Inter.

KLAR FOR FINALE: Torsdag ankom Erling Braut Haaland og Manchester City-spillerne lagets hotell i Tyrkia foran lørdagens Champions League-finale.

Slik krasjer de to arrangementene:

Allerede klokken 19:00 – to timer før kampstart – starter TV 2 sin studiosending før Champions League-finalen.

Klokken 19:55 og 20:25 skal alle landslagsløperne på damesiden og senere herresiden i aksjon.

Cirka klokken 20:45 rusler Erling Braut Haaland ut til Champions League-hymnen. Klokken 21:00 starter finalen.

– Jeg må skuffe dem. Jeg skal se Haaland selv om jeg er skiløper, sier trønderen.

Emil Iversen, her på et pressetreff i Trondheim onsdag denne uken.

Fakta Så mange har sett Oslo skishow I 2018 rapporterte Skiforbundet om 430.000 seere og en markedsandel på 49 prosent.

I 2019 skrev NTB at samme arrangement hadde 330.000 seere.

I 2021 hadde Oslo skishow 267.000 seere.

I 2022 var det cirka 160.000 som fikk med seg rennene som det året gikk på høsten. Vis mer

NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt skriver følgende i en tekstmelding til VG:

– Dette er en uheldig overlapping.

Han fortsetter:

– Tidspunktet ble satt lenge før det ble klart at Haaland skulle spille finalen, og var en fellesbeslutning mellom arrangør, forbund og NRK. Det er uansett utfordrende å finne tidspunkt som passer alle.

Langrennssjef Espen Bjervig melder til VG at han hadde håpet at Iversen selv skulle stille i sesongens første rulleskiløp.

– Til info så er skirennet i Kollen ferdig klokken 21.00, så Emil rekker å se begge deler, påpeker Bjervig.

Stefan Marx, daglig leder av Holmenkollen Skifestival, forteller at TV-tidspunktet ble bestemt av NRK for et halvt år siden.

– Emil Iversen sier han heller vil se Haaland selv om han er skiløper?

– Det får han stå for seg selv. Det valget må han ta. Vi synes vi har veldig gode deltakere på start og landslagene vil stille ganske komplette, sier Marx.