OL-vinner Legkov om dopinganklagene: – Jeg trodde det var aprilsnarr

Den omdiskuterte OL-vinneren på femmila i 2014, Aleksandr Legkov (39), snakker endelig og hevder at han så på dopinganklagene som en «bløff».

GULL: Aleksandr Legkov feirer seieren på femmila i OL i Sotsji. Siden ble det en fem år lang dopingsak, som endte med at han ble frikjent.

28.03.2023 09:54

Som følge av systematisk statlig doping frem mot OL i 2014 og juks med dopingprøvene under selve lekene, ble Russland som nasjon utestengt fra internasjonal idrett.

Fem år senere kom den endelige avgjørelsen: Aleksandr Legkov får beholde sin gullmedalje.

– Først virket det som en slags bløff. Det var snakk om «hertuginner» og «chivas». Jeg skjønte ikke i det hele tatt hva det handlet om, sier Legkov til sports.ru om dopinganklagene.

«Hertuginne» var navnet på dopingcocktailen som ble mye brukt av russerne. Det ble sagt at den ble blandet med Chivas Regal, en type whiskey.

SPURTEN: Legkov vinner foran Vylegzjanin og Tsjernousov og med Martin Johnsrud Sundby (nummer to fra venstre) på 4. plass.

– Først trodde jeg det var en aprilsnarr. Etter hvert vokste det til en veldig vanskelig historie for meg, sier Legkov i intervjuet.

– Jeg var veldig bekymret, jeg var hele tiden i kontakt med advokaten, jeg prøvde å fordype meg i alle dokumentene.

Legkov ble først fratatt gullet og utestengt fra OL på livstid. Men det russiske skiforbundet anket, og i februar 2018 fikk Legkov og 27 andre russere medhold fra CAS i sin anke. IOC IOCDen internasjonale olympiske komité anket, men i januar 2019 kom CAS’ endelige avgjørelse; Legkov beholder OL-tittelen.

Russland tok trippel på femmila i Sotsji-OL. Legkov vant foran Maksim Vylegzjanin og Ilja Tsjernousov i en spennende spurt der Martin Johnsrud Sundby ble nummer fire.

Da sjefen for dopinglaboratoriet i Moskva, Grigorij Rodtsjenkov, etter OL bestemte seg for å bli varsler, begynte snøballen å rulle.

Den WADA-oppnevnte advokaten Richard McLaren ettergikk påstandene fra Rodtsjenkov, og hans rapport konkluderte med at over 1000 utøvere i drøyt 30 idretter var en del av et russisk, statsstøttet dopingprogram.

Senere oppnevnte også IOC en egen kommisjon til å granske McLaren-rapporten. Schmid-kommisjonen fastslo at dopingsystemet var styrt av myndighetene.

Avsløringene gjorde at Russland som nasjon ble utestengt fra OL i 2018, i 2021 og 2022 (da lekene ble arrangert før fullskala invasjonen i Ukraina).

Aleksandr Legkov gir sjelden intervjuer, men til sports.ru forteller han også om sitt forhold til skipresident Jelena Välbe:

– Hun og Jurij Tsjarkovskij sier at de skjelte meg ut med vilje for å løfte meg. Jeg likte det ikke den gang. Hvorfor si i media absolutt uakseptable ting om meg? Jeg var rasende, men til slutt kan de ha hatt rett. Det gikk bra.

– Jeg forstår nå at Elena Valerjevna (Välbe) faktisk behandler oss idrettsutøvere som sine egne barn. Hun kan være tøff - men hun er alltid oppriktig. Du kan ringe henne når som helst. I dag er det ingen problemer mellom oss.