Martin Johnsrud Sundby om at Klæbo ble tatt igjen: – Det er ikke greit

LAHTI (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) valgte til slutt langspurt og vant enkelt 20 km. Klæbo prøvde å avgjøre tidligere, og Martin Johnsrud Sundby synes det er merkelig at Harald Østberg Amundsen (24) hjalp feltet til å ta inn lagkameraten.





26.03.2023 13:30 Oppdatert 26.03.2023 14:15

For allerede etter drøyt halvgått løp stakk Klæbo fra resten av tetfeltet. Men han ble tatt igjen - med hjelp av Harald Østberg Amundsen.

– Det er faktisk ikke greit, sier Martin Johnsrud Sundby i Viaplay-studio.

– Harald gjør skam på en uskreven regel. Det er han som tar igjen Klæbo, og det er ikke lov. Vi skal ikke hente inn våre egne.

Sundby mener at det var hjemmehåpet Iivo Niskanen som skulle hatt jobben med å innhente Klæbo, og at de andre nordmennene burde legge seg bak ham. Han kaller det som skjedde «snodig».

– Til syvende og sist er Johannes sterkest, men han viste et ønske om å avgjøre tidligere enn det ble.

Harald Østberg Amundsen reagerer slik når VG konfronterer ham om Sundbys kritikk:

– Jeg synes det er tullete. Det er kanskje noe annet med OL, men det er siste verdenscup for sesongen, og da må jeg få lov til å gå for egne sjanser.

Om Sundbys «uskrevne regel» sier han:

– De reglene er forsvunnet for lenge siden. Vi er åtte nordmenn i toppen hele tiden. Jeg kan ikke la Niskanen tette hver eneste luke. Jeg kan ikke slippe for gøy. Alle går det de kan fra bånn til toppen uansett. Jeg gikk for egne sjanser, det gjorde alle andre også.

Klæbo tok dermed sin 20. verdenscupseier denne vinteren - og tangerer Therese Johaugs rekord.

Det er totalt hans 68. triumf i karrieren - noe som er likt med skiskytteren Johannes Thingnes Bø.

– Jeg er superpigg og har gode ski, sier Klæbo til Viaplay.

– Det er artig å vise at jeg kan mer enn å spurte, sier han.

Dette er samtidig Klæbos niende distanseseier denne vinteren. Derimot er det Pål Golberg som vinner distansecupen sammenlagt.

Golberg ble nummer to søndag foran William Poromaa. Mikael Gunnulfsen ble nummer fire.

Klæbo har hatt en rå avslutning på sesongen med til sammen syv triumfer i Drammen, Falun, Tallinn og nå Lahti. Alt dette har skjedd på under to uker.

– Vi ser en ny Klæbo i dag. Det er litt kult å se, sier Marthe Kristoffersen som Viaplay-ekspert.

Inn til halvgått løp sikret Klæbo plutselig seg en ganske klar ledelse. Hjemmehåpet Iivo Niskanen fikk jobben med å ta igjen trønderen, men Harald Østberg Amundsen hjalp til og etter hvert var teten samlet igjen.

Etter hvert utkrystalliserte det seg en ledergruppe på 13 løpere. Blant dem var syv nordmenn.

Johannes Høsflot Klæbo fører an feltet på 20 km i Lahti søndag. Til venstre Martin Løwstrøm Nyenget.

– Jeg har prøvd å ta livet med ro siden i går, sa Klæbo til Viaplay før rennet.

Lørdag vant han sprinten i Lahti, som markerer avslutningen på verdenscupvinteren.

– I dag starter jeg i kjelleren, så får vi se om det finnes en kjeller under kjelleren.

Pål Golberg vant den første bonusspurten foran Didrik Tønseth. Dermed festet Golberg grepet om distansecupen.

– Løpet mitt var ferdig etter den spurten. Jeg ble veldig sliten etter det, sier Pål Golberg til Viaplay.

– Jeg måtte dypt i dag. Jeg hadde mer enn nok med å henge med.

Golberg er veldig fornøyd med langrennsvinteren:

– Det har gått på skinner. Alt har stemt hele veien. Det er nesten litt uvirkelig.

Martin Johnsrud Sundby er imponert over Golberg.

– Dette er en idrettsmann som har forstått hvordan du får det optimale ut av deg selv.

Den andre bonusspurten ble vunnet av Niskanen foran Klæbo.