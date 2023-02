Ikke klar for å legge bort ski-lidenskapen: – Det er veldig spesielt

PLANICA (VG) Ingvild Flugstad Østberg (32) var spent på langrennslivet uten Therese Johaug (34) og Marit Bjørgen (42), og forteller åpent at hun deler deres drøm om å bli mamma. Men dét blir ikke nå.

NUMMER FEM: Ingvild Flugstad Østberg (til høyre) ble nummer frem på 10 kilometer friteknikk.







Østberg gikk for medalje, men ble nummer fem på 10 kilometer friteknikk. 32-åringen er tross alt fornøyd. Hun er tilbake.

Og hun er tilbake uten Johaug og Bjørgen. Selv om hun titt og ofte kan se Johaug i Planica med en stadig større mage, på jobb som ekspert for NRK.

Siden 2009 trente, reiste og konkurrerte hun med Norges suverene langrennsduo. De ble nære venninner. Nå er Bjørgen tobarnsmor, Johaug venter sitt første.

– Det er litt sånn for mange av mine venner nå, flere enn Marit og Therese, det er andre ting i livet deres som har større fokus, sier Østberg til VG.

VENNINNER: Da Therese Johaug (fra venstre), Ingvild Flugstad Østberg og Marit Bjørgen var på landslagssamling i Lillehammer i august 2015 var Bjørgen gravid med sin første sønn.

Hun innser at hun er i ferd med å bli eldre, men hun føler seg ung. Hun er ikke klar for å legge bort jobben til fordel for barn ennå. Selv om vennene har startet på livet 2.0, som hun sier.

– Når jeg ser Marit og snart Therese og andre som har andre ting i livet, og at det er større enn noe annet, det tror jeg på også. Jeg håper jeg selv skal oppleve det en dag, sier Østberg som har vært samboer med tidligere landslagsskøyteløper Christoffer Rukke i årevis.

Østberg legger kjapt til at hun ikke blir stresset av det.

– Det burde jeg kanskje være, sier hun og ler.

Hun er ti år yngre enn Bjørgen, to yngre enn Johaug.

– Skal du sette i gang med den delen av livet, så må du sette jobben din, lidenskapen, på vent eller legge den bort, så det er veldig spesielt, sier Østberg.

Fakta Ingvild Flugstad Østbergs mesterskapsmedaljer: Tok fem medaljer i VM i Seefeld 2019: Sølv: Stafett, tremila og 15 km fellesstart med skibytte. Bronse: 10 km og lagsprint. VM i Falun 2015: Gull på lagsprinten med Maiken Caspersen Falla. OL 2018: Gull på stafett. OL i Sotsji 2014: Gull på lagsprinten med Marit Bjørgen. Sølv: Sprint. Vis mer

Frida Karlsson tok sølv (igjen) tirsdag. Hun gikk 32 sekunder fortere enn Ingvild Flugstad Østberg:

Hun mistet VM i Oberstdorf i 2021 og OL i 2022 fordi hun ikke fikk helseattesten godkjent. Denne sesongen har hun stått utenfor landslaget.

Hun liker å kjenne melkesyra opp bakkene i skirenn. Hun vil fortsatt reise på tur. 32-åringen kjenner en indre motivasjon, men innrømmer at hun var spent på hvordan det ville bli å reise med andre lagvenninner. Hun er glad for at hun trives godt med dem også.

– Dersom jeg skulle tenke hver gang på tur at jeg ikke har så lyst til å være med disse jentene, da hadde det ikke hatt noe å si om jeg vil ha den melkesyra. Da hadde det ikke gått. Jeg må trives i gruppa og med den gjengen jeg skal reise på tur med.

GRATULERER: Ingvild Flugstad Østberg gir Jessie Diggins en god gullklem. Bak Anne Kjersti Kalvå som ble nummer fire på 10-kilometeren tirsdag.

Det er én medaljesjanse igjen individuelt, på tremila lørdag. Torsdag er det stafett.

Gjøvik-løperen syns det var fint at amerikanske Jessie Diggins tok gullet på 10-kilometeren, etter tre strake svenske VM-gull.

– Det er greit at ikke svenskene tar alt, sier Østberg med et lurt smil.

Samtidig gleder hun seg over svensk suksess med Ebba Andersson, Jonna Sundling, Emma Ribom og to ganger sølv-Frida Karlsson.

– Det svir litt å si det, men jeg føler jeg har en god tone med mange. Jeg har vært med på dette i 14–15 år. Vi blir glad i hverandre. Det er ikke sikkert det er gjensidig da, men det er sånn fra min side iallfall, sier Østberg og ler.

Under VM i Trondheim om to år er Østberg 34. Denne sesongen har hun vist at hun er tilbake i toppen. Hun ble nummer to på 20 kilometer friteknikk i Davos før jul, og tok 3. plassen på 10 kilometer friteknikk i Toblach i februar.

– Det er mulig. Først og fremst har jeg vist for meg selv at jaggu kan jeg fortsatt. Det har jeg ikke visst de to siste årene, men jeg har hatt troen på det, sier Ingvild Flugstad Østberg.