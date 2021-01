Sundby åpen om problemene sine: – Jeg har brettet ut livet mitt

LYGNA: Martin Johnsrud Sundby legger frem livet sitt i en ny NRK-dokumentar. Søndag slet han seg til en 10. plass i et norgescuprenn.

Martin Johnsrud Sundby etter 30-kilometeren under norgescuprennet på Lygna. Han ble nummer 10 i et svært tett renn. Foto: Terje Pedersen, NTB

7 minutter siden

Martin Johnsrud Sundby var så desidert med, men måtte gi tapt helt på slutten av 30 km under norgescuprennet på Lygna, der alle de beste norske var med. Han endte på 10. plass, 7,9 sekunder etter vinner Johannes Høsflot Klæbo. Pål Golberg og Erik Valnes kom på annen- og tredjeplass.

Etter løpet mente han at tremila var for dårlig. Målet var å komme med på femmila i VM i Oberstdorf. Han har friplass på 15 km som regjerende verdensmester fra Seefeld.

– Hvis det var amerikansk uttak, så resultatet for dårlig. Men gutter har lov til å drømme, sa han til NRK.

Han fortalte at løpet var et være eller ikke være, men at kroppen delvis hadde lystret underveis. Han har slitt med ryggen, noe som også kommer tydelig frem i NRK-dokumentaren.

Martin Johnsrud Sundby (t.h.) med nummer seks på brystet, her tidlig i løpet. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Har brettet ut livet mitt

– Kroppen er bedre fysisk. I dag har jeg ikke den siste punchen. Jeg er ikke helt der oppe ennå. Jeg er langt unna en VM-form på femmila i øyeblikket.

Han fikk også spørsmål om hvordan det har vært å presentere seg for det norske folk. Han og familien skal følges i flere episoder i denne dokumentaren.

– Jeg har brettet ut livet mitt. Målet har vært å være ekte og ærlig. Selve serien har vært med på å motivere meg, sa han etter løpet på Lygna.

Han brukte også ord som skummelt.

Martin Johnsrud Sundby har latt NRK komme tett på. Denne helgen har han gått norgescuprenn i håp om å komme med til VM i februar. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

36-åringen har oppnådd mye som langrennsløper, men vil mer. Trebarnsfaren er blitt verdens- og olympisk mester og to ganger vinner av Tour de Ski. Den tredje ble strøket på grunn av hans bruk av astmamidler. Det var ikke i henhold til dopingsbestemmelsene.

Men selv om han kunne gitt seg med æren i behold, har Sundby fortsatt planer om å få medaljer.

Det gir han uttrykk for i dokumentaren, som allerede er ute med et par episoder på nett. Der er han ærlig om oppturer og nedturer.

Det siste omfatter blant annet betennelse i lysken og sønnen som måtte opereres for hjerteflimmer. Veteranen selv sliter med ryggvondt og har slitt med å holde trøkket oppe over lang tid. Da låser ryggen seg.

Underveis på temila på Lygna måtte han også tøye litt.

Beholdningen ble god under VM i Seefeld for to år siden. Martin Johnsrud Sundby fikk endelig også en individuell mesterskapsmedalje. Foto: Terje Pedersen / NTB

Så uttaket på TV

NRK har fulgt ham og familien tett over lang tid og har fått sett mange nye sider ved en av Norges mestvinnende langrennsløpere. Han ble lettere irritert etter å ha blitt vraket fra landslaget etter det individuelle VM-gullet i Seefeld.

Da landslagssjef Erik Myhr Fossum leste opp navnene på hvem som hadde fått tillit på landslaget foran denne sesongen, ble ikke Røa-løperen nevnt.

Sundby så det hele på TV, samtidig som han satt på ergometersykkel og syntes det var rart at han ikke ble nevnt i en bisetning.

Martin Johnsrud Sundby hadde med seg sønnen Marcus under seiersseremonien for 50 km fri teknikk under VM på ski i Seefeld. Sjur Røthe t.v. Foto: Terje Pedersen / NTB

Trening og miljø betyr alt

Underveis i dokumentaren forteller han hvor mye idretten betyr, det å kunne leve dette livet som han elsker.

– Jeg vil ikke hjem, sier han i en av episodene.

Han begrunner det med at han som idrettsutøver kun har seg selv å tenke på, at han i bunn og grunn er en egoist. Samtidig innrømmer han at denne måten å leve på, tærer på familielivet. Det kan kona underskrive på.

Hun viser at familien har bygget et eget soverom kun for mannen hennes, der han i måneder kan sove for å kunne få nok ro og hvile. I tillegg forlanger hun at han skal vaske klærne sine selv, for det var hun lei av.

Det er likevel ingen tvil om at Sundby setter stor pris på hun som er bærebjelken på hjemmebane, og ikke minst de tre ungene.

Men denne sesongen satser han i alle fall mot VM i Oberstdorf, der han har friplass på 15 km. En femmilsplass er bonus, håp og drøm. Det er imidlertid ikke mulighet til å gå noen femmil før det virkelig gjelder i Tyskland.

Sundby var offensiv fra start i norgescupløpet søndag og ledet etter første runde. Lagkamerat Niklas Dyrhaug var også ute etter å vise seg.

To på lag. Niklas Dyrhaug (t.v.) og Martin Johnsrud Sundby på pressekonferanse. Laget heter Team Eidissen BN bank. Foto: Ole Martin Wold/NTB

Johannes Høsflot Klæbo sto over 15 km lørdag og satset igjen i norgescupen etter å ha vunnet sprinten fredag. Foto: Terje Pedersen/NTB

Seks runder i tøff løype

Alle visste hva som gjaldt. Det var sprinterne som lyktes best til slutt.

– Det var et spesielt renn. Jeg prøvde å sette litt fart i løpet og få folk til å trykke på litt, sa Johannes Høsflot Klæbo til NRK etter løpet.

Han sier at han har lyst til å gå femmila i VM.

Pål Golberg, som er sprinter, sier at han går femmil han får mulighet til å gå.

– Jeg har tenkt på den femmila.

Regjerende verdensmester Hans Christer Holund valgte å stå over. Han har friplass på den distansen i Oberstdorf.