Norges Skiforbund beskytter Bolsjunov etter VM-bråket

Norges Skiforbund har anket beslutningen om å frata Johannes Høsflot Klæbo VM-gullet. Men de vil ikke at saken skal ende med straff til Aleksandr Bolsjunov.

Johannes Høsflot Klæbo i målområdet i Oberstdorf. I bakgrunnen er en knust Aleksandr Bolsjunov, som fikk sølvet etter at Klæbo ble disket. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

9. mars 2021 17:29 Sist oppdatert nå nettopp

Norges Skiforbunds anke ble sendt like før fristen klokken 16.30 tirsdag. Sentralt i Norges Skiforbunds argumentasjon er at kollisjonen mellom Klæbo og Bolsjunov må regnes som en «race incident».

Hva legger dere i det?

– At Klæbo ikke gjorde noe galt, at det er en hendelse som kan skje mellom to utøvere, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Langrennssjef Espen Bjervig har vært sentral i arbeidet med anken etter at Johannes Høsflot Klæbo ble fratatt femmilsgullet. Foto: Stian Lysberg Solum

– Har ikke gjort noe feil

Nå skal en egen appellkommisjon på tre personer avgjøre utfallet av femmila. Bjervig sier at Skiforbundet ikke vil offentliggjøre anke-dokumentet, og at det eventuelt er opp til Fis å gjøre det.

Hva har dere gjort annerledes nå?

– Vi har gått grundig gjennom materialet og filmer og bygget en god argumentasjonsrekke, sier Bjervig.

Stavbrekket til Aleksandr Bolsjunov på femmila var foranledningen til flere dager lang kamp om VM-gullet. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Men hvilke nye argumenter kommer dere med?

– Det er veldig spesifikt og litt vanskelig å forklare. Vi har sett nøye på dokumentasjonen og ser ikke at Johannes har gjort noe feil. Han prøver så godt han kan å unngå å komme tett på Bolsjunov, sier Bjervig.

– Bolsjunov kan ikke bli straffet

TV 2-ekspert Petter Skinstad mener det er ryddig av Skiforbundet å bruke «race incident»-argumentet.

– Ved å prosedere på det, kan ikke Bolsjunov bli straffet. Sånn sett er det fair og kanskje litt taktisk av Norges Skiforbund.

Norges Skiforbund vil ikke bidra til at Aleksandr Bolsjunov blir utestengt. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Situasjonen er nemlig ekstra delikat på grunn av episoden der Bolsjunov kjørte rett inn i finske Joni Mäki tidligere i sesongen. Etter det fikk Bolsjunov en prøveperiode av Fis, som innebærer at han vil bli utestengt i to verdenscuparrangementer om han oppfører seg usportslig igjen.

– Vi ønsker på ingen måte å straffe Bolsjunov, understreker Bjervig.

Frist fredag

Snarere er Skiforbundets syn at kollisjonen er sånn som kan skje på et oppløp, og at ingen bør straffes. De ønsker at rekkefølgen utøverne kom i mål i, blir stående i historiebøkene: Gull til Klæbo, sølv til Iversen og bronse til Bolsjunov.

Siste ord i saken kommer innen 16.30 fredag. Det er fristen til appellkommisjonen, som består av tyske Karl-Heinz Lickert og to ikke navngitte medlemmer fra regelkomitéen til Fis.

Nå venter Ski-Norge i spenning på avgjørelsen i femmilsdramaet som har strukket seg mye lengre en to timer.

– Dette har vært krevende. Det er enormt med oppmerksomhet rundt saken, sier oppsummerer langrennssjef Bjervig.