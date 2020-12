Landslagstreneren om Tour de Ski-planene: – Galskap

Drastisk, men riktig. Det sier Ole Morten Iversen om at Norge dropper verdenscup før jul. Han vil heller ikke anbefale løperne å delta på Tour de Ski.

1. des. 2020 14:45 Sist oppdatert 17 minutter siden

TRONDHEIM: Landslagstrener for kvinnenes elitelag, Ole Morten Iversen, mener risikoen ved å stille til start på verdenscupen i Davos og Dresden er for høy.

– Det handler om en risikovurdering. Risikoen er for høy i forhold til hva vi får igjen av sportslig utbytte. Jeg støtter vedtaket, selv om noen nok vil si at det er overdrevent og krise for skisporten, sier Iversen.