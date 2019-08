SANDNES: De møtes i resepsjonen på Hotel Residence i Sandnes sentrum, med rulleskiløypa bokstavelig talt rett utenfor døren. Det er ett år siden sist.

– Hvordan går det med beinet, spør den norske langrennsløperen.

– Det går veldig bra, svarer den svenske skiskytteren.

– Jag måste bara säga tack så mycket, legger han til.

Under Blinkfestivalen er hotellet stappfullt av utøvere fra alle nasjoner. Det ligger rulleski i gangene, mens lukten av brukte skisko brer seg utover.

Utøverne driver med både langrenn og skiskyting. Mange kjenner hverandre, noen gjør ikke det. Den svenske skiskytteren Peppe Femling (27) og den norske langrennsløperen Simen Sveen (30) har et litt annerledes forhold enn de andre.

For ett år siden var Sveen med på å redde karrieren til Femling.

Grunnen kommer her: Femling skulle gå Lysebotn opp. På oppvarmingen møtte han en bil på den smale veien. Svensken måtte av asfalten. Mens bilen passerte, satte Femling den ene staven tvers gjennom leggen. Skiskytteren ble liggende i grøfta med store smerter og en stav som stakk ut på begge sider.

Det svenske skiskytterforbundet

Da kom tilfeldigvis Simen Sveen til. Han varmet opp samtidig.

Legestudent i aksjon

Legestudenten roet ned situasjonen, og ikke minst Peppe Femling selv, samtidig som han brukte sin kompetanse til å guide de andre som kom til for å hjelpe.

– Jeg kan ikke huske nøyaktig hva han gjorde, men det var det at han kom dit med ro. Det var noen i bakgrunnen som sa «herregud, det ser ikke bra ut». Da får man litt panikk, sier Femling.

– Det er akkurat det, reagerer Sveen og smiler.

– Det kjentes ut som det gikk bedre da han kom. Ellers var det ganske tøft å vente på ambulansen. At jeg fikk roen var viktig, sier Femling.

Fakta: Simen Sveen Fullt navn: Simen Andreas Sveen Født: 7. oktober 1988 Klubb: Ring IL Bosatt: Oslo Meritter: 4. plass fra verdenscupen, to NM-bronse.

Fakta: Peppe Femling Fullt navn: Hans Wilhelm Peppe Femling Født: 24. mars 1992 Klubb: Tullus SG Bosatt: Östersund Meritter: OL-gull i stafett i Pyeongchang, 9.-plass i verdenscupen.

Anders Møllersen

Ble hentet av ambulansehelikopter

For Sveen handlet det om å bruke mest mulig av det han har lært på skolen. 30-åringen har igjen 1,5 år av studiet.

– For min del var det sånn at jeg måtte se to ganger at det var reelt. Det så helt bisart ut. Jeg måtte bare begynne på toppen av listen. Ta ABC. Se om han puster og at ting er i orden. Det så ille ut, selv om det rent medisinsk ikke var så farlig. Så da handlet det om smertelindring og sånn, for det var åpenbart vondt. Jeg måtte bare gå inn i legerollen: Hva kan jeg gjøre nå for at han skal få det best mulig?

Samtidig som ambulansehelikopteret dro med Femling, rakk Sveen å komme seg til start. Han kom til slutt på pallen. Det sier litt om hvor kald i hodet legestudenten er.

– Det er så sykt imponerende, sier Femling ett år etter.

Anders Møllersen

Møtet i hotellresepsjonen i Sandnes, morgenen før de begge skal tilbake til Lysebotn, er første gang de møtes siden ulykken. Sveen hadde dratt hjem fra Sandnes da Femling ble utskrevet fra sykehuset i fjor.

– Jeg har ikke tenkt så mye på skaden, men man blir jo minnet på det av folk man treffer. De sier «nå er det ett år siden», og jeg bare «ja», sier Femling.

– Det ble i overkant mye action. For det første synes jeg tiden har gått så fort. For det andre synes jeg det er bra at det har gått så bra som det gjorde med ham, at han har sluppet komplikasjoner. Det funket bra i etterkant. Det er det viktigste. Det var han som var den ekstremt uheldige, sier Sveen.

Anders Møllersen

Hadde med gave

Praten flyter lett for de to. Mye har skjedd siden de møttes sist.

– Jeg skulle gjerne takket ham før, men det er trivelig å møte ham igjen nå, sier Femling.

Svensken takker likevel også ved å gi Sveen noe medbrakt, innpakket i avispapir.

– Det hadde du ikke trengt, da, kommer det fra Sveen.

Anders Møllersen

Staven traff «bare» muskelen. Femling ble kjørt bort av ambulansehelikopter og måtte operere bort en del av staven, men han hinket rundt i Sandnes sentrum bare et par dager senere. Noen uker etterpå var han tilbake i normal trening.

– Nå kjenner jeg ingenting. Det har gått superbra. Første tiden gikk fort, så er det småting. Jeg fikk kjøre vinteren som planlagt. Jeg er takknemlig.

Anders Møllersen

Fullfører denne gangen

Det første møtet etter ulykken nærmer seg slutten. Sveen må ha frokost, mens Femling tenker å stikke opp på hotellrommet for å lade opp til kraftprøven.

– Bakken er steintøff, sier Femling.

– Uansett oppvarming er den beinhard, ja, sier Sveen og smiler.

– Vi ses oppe i bakken, eller i hvert fall i mål, spøker nordmannen.

Sveen får rett. Klatregeita fra Ringsaker blir fjerdemann i mål denne gangen. Peppe Femling får det tyngre i bakken med ti prosent stigning. Men han fullfører – uten skader.