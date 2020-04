– Hvis det blir umulig å samle 500 mennesker på ett sted, så blir det heller ingen verdenscup i langrenn til vinteren, sier Åge Skinstad.

Han er norsk medlem i verdenscupkomiteen for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Når han snakker om 500-grensen, så snakker han om renn uten tilskuere. Løpere, støtteapparat, medier og arrangører fører til at det er minst 500 til stede på hvert verdenscuprenn uansett.

Ikke som før, uansett

Selv om det er et syv måneder til skisesongen, er det allerede klart at alt ikke blir som før når det på nytt kanskje blir snø på bakken. Det har lenge vært klart at oppkjøringen mot neste sesong kommer til å se en god del annerledes ut enn den vanligvis ville gjort.

Fakta: Slik starter verdenscupsesongen på ski Langrenn: 27.–29. november, minitour i Ruka i Finland Hopp kvinner: 5. desember på Lillehammer Hopp menn: 21. november i Wisla i Polen Alpint kvinner og menn: 24. oktober i Sölden i Østerrike Kombinert: 27. november i Ruka i Finland

Nå vil koronakrisen trolig komme til å påvirke konkurranseprogrammet kraftig selv om oppstarten ligger langt unna.

– Vi kan tenke oss at det blir færre områder hvor det blir arrangert verdenscup. Når utøverne har reist til et område, la oss si Nord-Finland, Nord-Sverige eller Øst-Norge, så blir de i området for flere konkurranser, sier Skinstad og legger til at man da vil nå andre mål som mindre reising, er mer miljøvennlig og får større bærekraft.

Møte i mai

Fredag 27. november skal hele den internasjonale langrennseliten møtes til årets første alvor langt inni de finske skogene. Men det er altså langt fra sikkert at det blir slik.

Den endelig terminlisten for kommende sesong skulle i utgangspunktet vedtas på møter under FIS-kongressen i Pattaya i Thailand. Kongressen er utsatt, men det er foreløpig ikke de såkalte kalendermøtene. Det betyr at skilederne, i videokonferanse, skal forsøke å sy sammen en terminliste for skisporten under svært usikre forhold.

Økonomisk trøbbel

Det er ikke bare det faktum at myndigheter kan legge føringer på hvor mange som kan samles, eller hvem som kan reise hvor, som får betydning for om det blir verdenscup til vinteren.

Det handler i svært stor grad om det i det hele tatt er noen som er villig til å påta seg arrangement. Mange arrangører sliter med økonomien. I tillegg er noen arrangement det Åge Skinstad kaller «destinasjonsfinansiert». Det betyr at reiselivsnæringen i arrangørområdet har tatt store deler av utgiftspotten. Det internasjonale skiforbundet har allerede opplevd at arrangører, også sist sesong, har vært nødt til å trekke seg på grunn av manglende finansiering.

Pierre Mignerey er renndirektør for langrenn i verdenscupen. Han er enig at det kan bli en problemstilling.

– Akkurat nå er både nasjonale forbund og alle arrangører neste vinter klare til å oppfylle sine forpliktelser. Men det er klart at vi overvåker situasjonen kontinuerlig, sier franskmannen til Aftenposten.

Mange scenarioer

Renndirektøren er klar på at det neppe kan bli arrangert en normal verdenscupsesong.

– Vi må vurdere alle scenarioer nå. I tillegg må vi ta med i betraktning at økonomien til de forskjellige lagene er på et annet nivå enn det var, sier Mignerey.

Han håper selvfølgelig at han kan svare litt mer konkret om en drøy måned. Når videomøtet i FIS-komiteen er ferdig 20. mai, er det langt fra sikkert at terminlisten er klar.

– Jeg tror ikke vi kan si noe sikkert om hva som skjer til vinteren før etter høstmøtet 1. oktober, sier Åge Skinstad.

Hopperne skal være klare

Clas Brede Bråten er sportssjef for norske hoppere og medlem av den såkalte kalenderkomiteen. Hopprenn er i større grad enn langrenn en arenaidrett som samler mange tilskuere i Mellom-Europa.

– Vi har alltid en strategi hvor vi planlegger for en ønsket situasjon. Blir det endringer, tilpasser vi oss etter hvert. Jeg tror vi kommer til å ha en kalender hvor vi kan kjøre hopprenn kommende sesong. Om det blir med eller uten publikum eller om vi må avlyse halvparten, aner vi ikke.

Komiteen hvor Bråten jobber med terminlisten, skal ha sitt møte i neste uke. Deretter er planen at de skal forsøke å lage en noe mer sikker terminliste under sitt møte i slutten av mai.

Uansett hvordan det måtte gå, er Bråten klar på at hans lag har en forpliktelse.

– Dersom ting kommer i gang igjen, må hoppsorten være klar til å levere underholdning til dem som er glad i sporten.