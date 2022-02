Johaug bekrefter: Avslutter OL-karrieren søndag

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) På pressekonferansen før søndagens 30 kilometer bekrefter Therese Johaug at den siste distansen i dette OL, også blir hennes siste OL-distanse i karrieren.

– Søndag er mitt siste OL-løp, sa hun på pressekonferansen før tremilen.

Dermed bekrefter 33-åringen at hun ikke satser mot OL i Italia i 2026.

Samtidig forteller løperen fra Dalsbygda at hun ikke har bestemt seg for hvor lenge hun vil holde på, og den avgjørelsen kommer til å drøye.

– Det skjer ikke før etter sesongen. Jeg har ikke bestemt meg enda. Jeg må ta noen runder med meg selv, fortalte Johaug og fortsatte:

– Det kan ta lang tid.

Johaug kan ta sin sjette OL-medalje og sitt fjerde OL-gull på søndagens 30-kilometer. Men som på de andre distansene, spår skistjernen at det igjen kommer til å bli et tøft renn:

– Jeg tror det blir en veldig tøff tremil. Om det ikke har vært viktig før å disponere rett i disse løypene før, så blir det i alle fall viktig på søndagen

Med seg på 30-kilometeren får 33-åringen Ragnhild Haga, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng. I samråd med landslagstrener Ole Morten Iversen besluttet Helene Marie Fossesholm å stå over øvelse, til tross for en sterk stafettetappe for Norge.

– Helen har hatt en litt spesiell oppladning til sesongen og sesong. Det har ikke gått helt på skinner hele veien. Hun mobiliserte voldsomt på stafetten, og etter stafetten følte hun seg helt utladet, og fant ut at det var lite sannsynlig at hun skulle klare å gjennomføre en god tremil, forklarer Iversen.