Karlsson om forfall: – Ble en mye større greie enn det var

Sveriges skiyndling Frida Karlsson føler hun ble misforstått da 22-åringen meldte forfall til rulleskirenn i sommer.

STO OVER: Frida Karlsson er her avbildet under Trollhättan Action Week 2020. Denne sommeren sto hun over samme konkurranse og Toppidrettsveka i Norge.

– Det ble en mye større greie enn det egentlig var. Jeg har ikke vært overtrent. Jeg dro i bremsen tidlig fordi jeg har lært av de forrige årene. Det var uflyt at det var konkurranser akkurat den uken, sier Karlsson til VG på telefon fra Font Romeu i de franske Pyreneene.

Svensken sto over Toppidrettsveka i Norge og Trollhättan Action Week i august. I pressemeldingen sto det at «jeg har kjent meg sliten og overbelastet den siste tiden».

Karlsson mener noen mistolket dette som at hun var overtrent.

Fakta Frida Karlsson Født: 10. august 1999 (22 år)

Kjæreste med langrennsløper William Poromaa

Kommer fra Sollefteå, Sverige

Meritter: Seks VM-medaljer (ett gull i stafett), tre pallplasser i verdenscupen (en seier). Vis mer

Hun tok grep etter å ha gjennomført en kontroll, som måler puls og laktat både når hun trener og hviler, som ikke var optimal i august. Kontrollen påfølgende uke var bra igjen.

– Ting var på glid igjen umiddelbart. Det var litt vondt i beina bare. Det ble litt misforstått. Jeg ville ikke ta noen sjanser. Det er ikke et år man skal ta noen sjanser. Jeg har lært å lytte mer til kroppen, sier Karlsson.

Etter tremila i VM hadde svensken vondt:

Sist sesong hadde Karlsson flere problemer med føtter og musklene etter chins-ulykken i Tour de Ski.

I desember 2019 fikk Karlsson startnekt ettersom hun ikke innfridde det svenske skiforbundets helsekrav.

Hennes mor og manager Mia sa i sommer at «Frida er så ambisiøs. Når det går bra legger hun på litt ekstra, en intervall ekstra her og der og så flyter det på».

– Jeg føler jeg har hatt en bedre oppkjøring enn før fordi jeg har kunne hatt mer kontinuitet. Jeg har fått trent bra, særlig i høyden. Det blir mye moro til vinteren, sier 22-åringen.

Før VM sist vinter var Karlsson optimist:

Hun ankom høydesamlingen i Pyreneene litt senere enn resten av laget etter en forkjølelse. Karlsson sier hun vil passe på utover høsten og ikke risikere noe.

– Jeg har trent litt mer og økt mengden litt i år, men det er fordi jeg har holdt meg skadefri. Det har fungert veldig bra i sommer, sier Karlsson før OL-debuten.

Lekene går i høyden i kinesiske Beijing. Ambisjonene er store.

– Så klart skal man sikte høyt. Jeg har tydelige mål for hodet. Det er ikke noe krav, men jeg går for gull i OL. Så klart må man satse. Jeg drar jo ikke for å delta, sier Karlsson i kjent stil og ler.

Ole Morten Iversen, Norges landslagssjef - som tidligere trente Sverige, venter mye av Karlsson til vinteren.

– Frida har alltid vært litt opp og ned. Når hun er i form, er hun ekstremt bra og det tror jeg hun blir i år også, sier Iversen.

Sveriges komet Linn Svahn måtte gjennom operasjon i skulderen nylig. Sveriges medisinske ansvarlige Per Andersson mener det er for tidlig å si noe om OL-deltagelse for Svahn.

– Jeg utelukker ingenting. Men nå gjelder det å være veldig nøye i rehabiliteringen, så får vi se hvordan det utvikler seg, sier Andersson.