Norsk stafett-overraskelse: Emil Iversen skal gå den første etappen

Emil Iversen (30) har ikke gått et skirenn siden 1. januar. Søndag skal han gå for det norske stafettlaget i OL.

FÅR SJANSEN: Emil Iversen skal gå åpningsetappen for Norge.

12. feb. 2022 10:33 Sist oppdatert 7 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det har vært knyttet stor spenning til det norske stafettlaget, og lørdag formiddag kom beskjeden om at følgende fire skal gå søndagens herrestafett:

1. etappe: Emil Iversen

2. etappe: Pål Golberg

3. etappe: Hans Christer Holund

4. etappe: Johannes Høsflot Klæbo

– Det er fordi vi mener han er den beste førsteetappeløperen i morgen. Totalvurdering på hva som har blitt gått tidligere og prestasjonene der, og rapportene på Emils form og hvordan han føler seg. Vi er veldig trygge på ham, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Det er først og fremst Erik Valnes som også har vært aktuell for åpningsetappen på stafetten, sammen med Iversen. Valnes gikk 15 kilometer på fredag, og endte der på 15. plass.

– Vi tar dag for dag her. Erik har gått to ok skirenn. Jeg tror Emil er i god form. Uttak er alltid vanskelig, men det er alltid en viss «gamble» å ta inn noen som ikke har gått et renn i mesterskapet, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG.

Både Nossum og Bjervig er klar på at formen til Iversen skal være god, og Nossum vektlegger også Iversens erfaring med å gå klassisk-etapper i stafett - både i mesterskap og i verdenscup ellers.

Iversen gikk den første etappen for det norske laget som vant VM-gull i 2019, og gikk den andre etappen på laget som tok VM-gull i fjor. Da leverte trønderen en strålende etappe, etter at Russland hadde gått fra på den første etappen.

– Formen hans er god, hvis ikke han hadde ikke gått første etappe i OL, sier Bjervig.

– Hele Norge har fått med seg hans utbrudd, så det er klart han har vært frustrert. Han har nullstilt seg, og han er rapportert til å være fit for fight og klar for den første etappen, sier Bjervig.

Det har stormet rundt den norske landslagsledelsen de siste dagene, etter at Emil Iversen i et intervju med NRK sa at han følte han hadde blitt «dolket i ryggen».

Det kom etter at Iversen ble vraket til både 30-kilometeren og 15-kilometeren tidligere i OL, og Iversen gikk hardt ut mot prosessen bak uttaket til sistnevnte distanse.. Han mente selv at han hadde blitt lovet en plass på 15 kilometer.

Iversen var blant de beste norske herreløperne i sesongåpningen, men slet stort under Tour de Ski og brøt der etter fire etapper. Den siste etappen han gikk i Tour de Ski var 1. januar, og siden har ikke Iversen gått skirenn.