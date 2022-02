– Det er lenge siden jeg har vært så glad

ZHANGJIAKOU (Aftenposten): Trener for norske de norske langrennsjenter, Ole Morten Iversen, var rørt på langrennsstadion i Zhangjiakou.

Dametrener Ole Morten Iversen var bare lettet og glad over at han og resten av laget endelig har kommet seg til Beijing. Det har vært en drøy uke med konstant smittefrykt for norsk langrenn.

Tre dager før alvoret sto de to langrennstrenere på skistadion i Zhangjiakou 20 mil nordvest for Beijing. Det kunne se ut som påskeføre, men var det ikke. Det var rundt 10 minusgrader og en isvind blåste konstant.

Men de brydde seg ikke med det. Oppkjøringen til OL har vært preget av smittefrykt og positive koronatester for begge lag.

Nesten-covid

Tre utøvere og en trener ble aldri med til Kina. Men nå har resten både testet seg klar og kommet seg halve kloden rundt. De siste ukene har satt sine spor.

– Nå har jeg det så bra. Det er lenge siden jeg har vært så glad for å se dere (journalistene) som i dag. Det har vært en spesiell opplevelse, sa Ole Morten Iversen, litt rørt, men mest glad over at det tross alt ble mulig for norske langrennsløpere å konkurrere i Beijing-OL.

Herretrener Eirik Myhr Nossum testet løypene på langrennsstadion i Zhangjiakou.

Det var ingen selvfølge at han skulle være klar til OL. Sammen med sprinternes trener Arild Monsen reiste han hjem fra høydesamlingen og OL-forberedelsene en uke før resten av laget. Reisekamerat Monsen testet positivt på covid-19. Iversen var selv nærkontakt og har testet og testet seg i etterkant. Men koronaen slo ikke til denne gangen.

Kan gi energi

Han innrømmer at det har vært utfordrende, men samtidig mener han at utøverne er flinke til ikke å bruke for mye fokus og tid på noen de ikke kan gjøre noe med.

– Jeg tror vi er så lettet og glad at vi har mye energi, sa han.

Han er trener for en av de største gullkandidatene Norge stiller med i dette OL. Allerede lørdag skal Therese Johaug ut på 15 km med skibytte.

– Hun er den på laget som er flinkest til å si at dette kan jeg ikke gjøre noe med. Hun har forberedt seg så godt som hun kan ut fra sine forutsetninger og har hatt fantastiske treningsforhold i Seiser Alm, sier Iversen.

Mens han snakket med mediene i intervjusonen på langrennsstadion, var de norske utøverne på vei gjennom flyplassen i Beijing. De kom med et charterfly fra Zürich fem dager forsinket.

– Den beste vinner

Herretrener Eirik Myhr Nossum var som vanlig på tilbudssiden. Ingen dårlige miner, bare glede over endelig å være på plass selv om også han hadde mistet en av sine medaljefavoritter til covid-19.

Simen Hegstad Krüger testet som kjent positivt tidlig i forrige uke. Bortsett fra det, var det meste han hadde opplevd i Beijing de 24 timene siden landing, vært som forventet.

Løypene var og er bra. De som er kommet, er i god form til tross for at de måtte ta et fly fire dager senere enn planlagt. Laget til 30 km med skibytte søndag hadde han klart i hodet, men det blir ikke offentliggjort foreløpig.

– Den beste skiløperen kommer til å vinne, slo han fast etter første inspeksjon av de olympiske skisporene.

Da Aftenposten spurte om det kunne være at den beste skiløperen kom til å sitte koronafast i Norge, svarte han:

– Akkurat det får vi aldri vite.

Krüger er en løper som takler konkurranser i stor høyde svært godt. Han hadde før han testet positivt vist svært god form. Krüger var en av gullfavorittene på distansen som han vant overraskende i Pyeongchang for fire år siden.