Risikerer økonomisk smell i Granåsen

Utbyggingsleder Mona Åsgård innrømmer at prislappen vil bli høyere enn først antatt.

Mona Åsgård vil ikke gå ut med konkrete tall på hvor mye dyrere Granåsen-utbyggingen blir etter at trelast- og stålprisene har økt betraktelig det siste året.

GRANÅSEN: – Det rammer oss som alle andre.

Det sier utbyggingsleder Mona Åsgård til Adresseavisen på spørsmål om prisøkningen i trelast og stål går utover Granåsen-utbyggingen.

– For oss betyr det at vi prøver å unngå stål der det fins andre alternativer. Vi velger det som er aller mest kostnadseffektivt ut ifra markedssituasjonen.

– Så dere ser etter rimeligere løsninger?

– Ja.

– Vi håper at treprisene skal falle igjen. Det er fortsatt en stund til at vi skal bygge noe i tre. Vi har imidlertid kjøpt noe stål allerede. Det er ikke alt vi kan vente med. Vi har heller ikke tro på at stålprisene synker med det første.

Det er flere faktorer som kan forklare de skyhøye prisene. Blant annet har Canada og Sør-Europas skoger blitt angrepet av barkbiller, det globale prisnivået har økt, og det er høy byggeaktivitet i deler av verden. Det hjelper heller ikke med en global pandemi på toppen.

Adresseavisen har tidligere skrevet om hvordan dette har påvirket boligbygging i Trondheim.

Fakta Slik finansieres anlegget Oppgraderingen er finansiert via flere ulike instanser. 180 millioner kroner kommer som tilskudd fra kulturdepartementet. Det vil også bli søkt om ordinære spillemidler for å få dekket det som ikke er omfattet av midlene fra departementet. Skyttermiljøet vil stå for deler av finansieringen til skytterhallen, og som alle andre offentlige prosjekter vil det være en betydelig momskompensasjon. Dette er i tillegg til midlene som Trondheim kommune vil gå inn med de neste tre årene.

– Ikke lyst til å gå ut med konkrete tall

Utbedringen av anlegget som skal huse ski-VM i 2025 kommer til å koste nærmere 700 millioner kroner.

Åsgård opplyser at de per januar 2021 estimerte med at 45–50 millioner kroner skulle gå til innkjøp av stål og trelast. Cirka 60 prosent av summen er stål, mens 40 prosent er tre.

– Hvor mye dyrere vil det bli?

– Jeg tror det er for tidlig å si noe om per nå. Derfor har jeg ikke lyst til å gå ut med konkrete tall på nåværende tidspunkt.

– Men det blir dyrere?

– Ja, det blir det nok.

Det er knappe to år til «nye Granåsen» skal stå ferdig. En av de første store internasjonale konkurransene i hoppbakken blir i mars 2023.

– Alt klarer vi ikke å kompensere

Åsgård sier de allerede har iverksatt tiltak for å spare penger:

– Men alt klarer vi ikke å kompensere. Noe må bygges med de høye prisene som er.

– Når vet dere hvor mye dyrere det blir?

– Alt stål er ikke handlet inn ennå. Mye ligger frem i tid. Nå er det mest grunnarbeid.

Fakta Så mye vil det koste Forberedende arbeider og riving – 4,4 millioner Grunnarbeider, utgravning, drenering og sikringsarbeider – 148 millioner Arenabygg, dommertårn og stolheis/trapper – 122 millioner Ovarenn normalbakke – 10 millioner Unnarenn – 67,4 millioner Ovarenn storbakke – 67,4 millioner Skibru Litjåsen – 66,4 millioner Skiskytterarena – 16,8 millioner Overflater, terreng og andre bygninger – 153,7 millioner Disse prisene er fra et estimat gjort i januar 2021

Utbyggingslederen blir ikke overrasket om det kommer reaksjoner på at prislappen stiger.

– Jeg gjør det politikerne har bestemt. Vi gjør tiltak for å holde kostnadene nede, samtidig som vi bygger anlegget slik det er besluttet i politiske vedtak, sier hun.

Utbyggingsleder Åsgård forventer reaksjoner på at prislappen blir høyere enn først antatt.

Steget 100 prosent

Bransjedirektør Aslaug Koksvik i Virke byggevarehandel sier trevareprisene har hatt en formidabel stigning det siste året:

– Prisstigningen varierer mellom de ulike produktene, men i snitt har de steget rundt cirka 100 prosent.

Koksvik peker på flere årsaker til prisstigningen:

– Både i Norge og andre land har mange pusset opp og bygd nytt under koronapandemien. Etterspørselen har vært større enn tilgangen, og da øker prisene. Det er en klassisk markedsmekanisme som har slått inn. USA har også kjøpt inn en del fra det europeiske markedet. Vi er en del av et større verdensmarked, som gjør at prisene påvirkes av mange ulike faktorer.

– Vil prisene fortsette å stige det kommende året?

– Det er vanskelig å spå hva som skjer, men vi tror at vi ser en mulig topp nå. Det er sannsynlig at prisene vil falle mot slutten av 2021 og i 2022.Om prisene vil komme tilbake på det nivået de lå på tidligere er usikkert, men en nedgang er sannsynlig.

Aslaug Koksvik i Virke sier at trelastprisene har steget med 100 prosent det siste året.

– Ikke sett maken

Administrerende direktør Helge Runer i Norsk Stål sier det er lenge siden han har sett en slik prisøkning på stål:

– Det som skjer i stålmarkedet nå er helt ekstraordinært. Vi har ikke sett maken til en slik prisøkning på over 20 år. Nå ser vi tegn til nedgang på grunn av økt produksjonskapasitet, men det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hva som vil skje fremover.

– Vi har satt ned prisene våre på stål denne måneden, og vi håper og tror at vi klarer å holde prisene stabile. Kanskje ser vi en liten nedgang også mot slutten av året og i 2022.

Runer forteller at stålprisene har doblet seg siden januar i år:

– Og på enkelte områder har det vært mer enn en dobling også.

Rundt 25–30 millioner kroner av investeringene i Granåsen skal brukes på innkjøp av stål. Runer spår at prislappen har doblet seg, eller i nærheten av det, siden januar i år.

– Granåsen-utbyggingen inngår i den type prosjekter som opplever store kostnadsøkninger nå.

Helge Runer sier det har vært mer enn dobling på enkelte stålprodukter i år.

– Var som vi fryktet

Åsgård forteller at per nå er Granåsen-utbyggingen på skjema:

– Vi ligger i rute til å kunne få ferdig anlegget i løpet av sommeren 2023, som planlagt.

Det vil si at hopp- og langrennsanlegget vil stå ferdig. Det samme gjelder skiskytterdelen.

Stort sett har alt gått etter planen frem til nå. Totalt er anleggsområdet på 125 mål.

– Grunnforholdene var som vi fryktet. Smistadbekken som går i rør over langrennsstadion skapte en del trøbbel tidligere i høst da vi begynte å grave. Antagelig har dette vært et problem i mange år. Men nå har vi muligens funnet årsaken til lekkasjen. Ellers har det ikke dukket opp noen store overraskelser, sier hun.

Om knappe to år skal anlegget stå ferdig. Første store konkurranse i hoppbakken blir allerede Raw Air i mars 2023. Vinteren 2024 er det klart for prøve-VM, før det braker løs med mesterskap i 2025.