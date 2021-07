Norges nye skihåp: – Hun er vanvittig rask

Unge Mathilde Myhrvold er ny på landslaget. Hun kan bli en viktig brikke når Norge skal ta opp kampen med Sverige.

Mathilde Myhrvolds rå fart på oppløpet kan bli gull verdt for Norge i årene som kommer. Foto: Terje Pedersen, NTB

NATHOLMEN: Mange reagerte da OL-vinner Ragnhild Haga ble vraket fra landslaget. Men Norges Skiforbund har en bevisst plan: De ønsker å satse mer på sprint.

Der kommer landslagets nykommer Mathilde Myhrvold inn.

– Hun er vanvittig rask. Vi trenger sånne løpere, sier landslagstrener og OL-vinner i sprint Ola Vigen Hattestad.

Ble overrasket

Myhrvold har pekt seg ut som én av Norges mest lovende løpere. I fjor ble hun for eksempel nummer fire på sprintfinalen i NM.

Men da beskjeden fra landslaget kom, ble hun overrasket.

– Jeg visste ikke helt om det var plass til meg. Det er så mange gode løpere, sier Myhrvold.

– Det var veldig stort at de ville ha meg med, legger hun til.

Hattestad-tips

22-åringen fra Gjøvik jobber tett med en tidligere storsprinter. Ola Vigen Hattestad ser forbedringspotensial.

– Hun har fortsatt litt å gå på. Hun trenger enda spissere albuer for å kjempe med de aller beste, sier Hattestad.

Myhrvold er enig.

– Det kan jeg lære mye av når det er så mange gode sprintere som trener sammen, sier Myhrvold.

Gullvinner fra Sotsji-OL Ola Vigen Hattestad er landslagstrener for Mathilde Myhrvold og de andre løperne. Foto: Terje Pedersen, NTB

Trener også som Johaug

Sverige har dominert sprintrennene på kvinnesiden de siste sesongene. Norges Skiforbund har fått kritikk for kun å ha et eget sprintlag for menn. På kvinnesiden er laget samlet.

Men det er interne forskjeller i treningen.

På rulleskiøkt i Stokke ble det noen sprintdrag på Myhrvold og de andre sprinterne på landslaget. De er Ane Appelkvist Stenseth. Anna Svendsen, Maiken Caspersen Falla, samt tvillingsøstrene Tiril og Lotta Udnes Weng.

– Det er bra at vi kan stille opp et sprintheat og gå drag sammen. Det er god matching, sier Myhrvold.

Mye av treningen på samlinger er imidlertid lik den lagets distanseløpere, som for eksempel Therese Johaug, gjennomfører.

– De senere årene har jeg fokusert mye på å få opp kapasiteten. Jeg trenger det i sprint, for å tåle alle heatene, sier Myhrvold.

– Har du mål om å komme i verdenstoppen på distanserenn?

– Sånn det er nå, er sprint mest realistisk. Men jeg har alltid hatt lyst til å bli en bedre distanseløper, sier Myhrvold.

Drømmer om OL

Hattestad forventer ikke at Myhrvold skal vinne verdenscuprenn denne sesongen. Landslagsledelsen har et «langtidsperspektiv», sier han.

Myhrvold har en drøm for sesongen: En OL-plass på favorittdistansen skøytesprint.

– Det er klart det blir tøft å bli tatt ut dit. Jeg må prøve mitt beste. Jeg har også et mål om å hevde meg bedre i verdenscupen og få et jevnt høyere nivå der.