Her får Sørlandets store skihåp nok et bevis på at han kan innta verdenstoppen

Han var nær ved å få konkurrere mot de store i VM. Men da Klæbo tok VM-gull i Oberstdorf, satte Aron Rysstad (21) fra Valle ny personlig rekord i O2-opptak.

Nå nettopp

KRISTIANSAND: «Kom igjen nå, Aron! Pust godt. Jobbe, jobbe, jobbe. Vi må ha ny pers. Terentjev ligger foran. Du skal ikke slippe ryggen hans!»

Trener Eivind Arne Bjaaland tok alle metoder i bruk for at Aron Rysstad skulle sette ny personlig rekord på O2-testen på Spicheren i Kristiansand. Det toppet seg da han ropte navnet «Terentjev» – russeren som tidligere i måneden henviste Valle-gutten til et historisk sølv i U23-VM.