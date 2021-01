Tror kjæresten mister landslagsplassen

Mens Didrik Tønseth hadde reist til Oppdal, kjempet samboer Anne Kjersti Kalvå om medalje i Granåsen.

Anne Kjersti Kalvå tror samboeren gjorde rett i å avbryte sesongen. Foto: Richard Sagen

10 minutter siden

GRANÅSEN: – Didrik er på fjellet og hører på Too Far Gone nå.

Det sier samboer Anne Kjersti Kalvå etter femteplassen på 10-kilometeren i fristil. Lundamo-løperen var seks sekunder bak Kathrine Harsem, som tok bronsemedaljen. Helene Marie Fossesholm sikret seg NM-gullet foran Ragnhild Haga.