Morfaren rørt og målløs av Klæbo: – Helt enorm prestasjon

Morfar Kåre Klæbo (78) mener Johannes Høsflot Klæbo (24) motbeviste en rekke kritikere under VM-femmilen. Diskingen av barnebarnet var tøff å håndtere.

TETT BÅND: Morfar Kåre Klæbo er trener for Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Geir Olsen

8. mars 2021 18:12 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Klart jeg ble rørt av Johannes i går. For det første var prestasjonen helt enorm. For det andre var nedturen etterpå svært vanskelig å takle, sier morfar Kåre Høsflot, som er trener for barnebarnet.

Det har gått over ett døgn siden et av tidenes VM-dramaer, hvor Johannes Høsflot Klæbo spurtet først over målstreken i Oberstdorf etter fem lange mil. Disk eller ikke - morfaren mener barnebarnet motbeviste en rekke kritikere med prestasjonen på VMs siste distanse.

– Å se gårsdagens renn var en opplevelse for livet. Jeg vil påstå at det var det beste rennet Johannes noensinne har gått– og kanskje det viktigste. Der fikk han kraftig poengtert at han er noe mer enn en sprinter – og at reportaret hans er bredere enn hva kritikerne har ment og trodd. Jeg har ikke ord for å beskrive hans prestasjon i går, sier han om barnebarnet som ble sprintverdensmester tidligere i mesterskapet.

Det er ingen som er tettere på utviklingen til skistjernen enn morfaren og pappa og manager Haakon Klæbo. Derfor ble ikke Kåre Høsflot tatt på sengen av den voldsomme kapasiteten til 24-åringen.

– Men jeg er ikke overrasket over gårsdagens 5-milsløp av Johannes. Hans kapasitet er blitt vesentlig bedre – og det ligger masse riktig trening bak. Vi visste at han var god for dette – og vi fikk bevisene vi ventet på, sier han.

Det var på oppløpet dramatikken oppsto. Klæbo og Aleksandr Bolsjunov nærmest kolliderte drøye 100 meter fra mål, noe som resulterte i stavbrekk for russeren. Det russiske forbundet la inn protest mot Klæbo, noe som resulterte i at nordmannen ble disket og fratatt seieren. Med en stav tapte Bolsjunov også mot Emil Iversen, som til slutt stakk av med gullet.

Les også Klæbo kan møte Bolsjunov til ny femmilsduell søndag

Alt trenger imidlertid ikke å være avgjort, da Norges skiforbund jobber med en anke. Skulle de vinne frem, kan det til slutt bli gull for Klæbo.

– Jeg har snakket med Johannes flere ganger i dag. Det er klart at situasjonen som oppsto i går preger ham, men den verste skuffelsen har nok lagt seg. Utallige tilbakemeldinger og støtte fra fjern og nær har gjort han godt. Den støtten som Johannes opplevde i går, setter han veldig stor pris på, sier Haakon Klæbo.

– Men selvfølgelig er han skuffet. Det har han lov til å være, og det skal han være. Men han var såpass før avreise Oberstdorf at han sa – «The show must go on». Men selv om jeg vet at Johannes er opptatt av underholdningsaspektet i langrenn, så tror jeg det kommer til å ta lang tid for han å riste av seg skuffelsen av å bli diskvalifisert av FIS på denne 50 kilometeren, avslutter faren.