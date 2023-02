To gule kort til Petter Northug - disket i langløp

Petter Northug (37) ble fjernet fra resultatlisten etter målpassering i søndagens langløp i Tsjekkia.

DISKET: Petter Northug er her fotografert i Macialonga for to uker siden.





12.02.2023 12:28 Oppdatert 12.02.2023 12:50

– Han aksepterer det gule kortet, melder teamsjefen Kristin Tomassen til VG.

– Han har et gult kort fra tidligere i sesongen, legger hun til.

Ut fra reglene i langløpsserien Ski Classics gir to gule kort disk. Det er ikke kjent hvorfor Northug fikk et gult kort søndag, men trolig skyldes det skøyting.

– Northug fikk sitt andre gule kort for «technique violation» denne sesongen, noe som automatisk blir en disk, melder Sandra Åhs Nilsson fra Ski Classics til VG.

Skilegenden kom i mål som nummer 23 - foran landslagsløperen Martin Løwstrøm Nyenget. Northugs navn ble senere fjernet.

Petter Northug selv melder - med glimt i øyet - dette når VG spør om han er disket:

– Det kan jeg aldri tenke meg. Hva skulle det i så fall være? For dårlig merittliste?

Kasper Stadaas vant langløpet i tsjekkiske Jizerska og stoppet med det den svenske kanonen Emil Persson. Det er Stadaas’ tredje seier i langløpssirkuset.

Før søndagen hadde Emil Persson vunnet seks av seks langløp. Men i Tsjekkia måtte han nøye seg med 11. plass.

NY SEIER: Magni Smedås vant Marcialonga for to uker siden - søndag ble det ny seier i Tsjekkia.

Kasper Stadaas fikk luke på slutten og feiret seieren med å fly med armene på oppløpet. Nærmest Stadaas var Andreas Nygaard og Amund Riege, mens Karstein Johaug og Mikael Gunnulfsen havnet rett utenfor pallen.

På kvinnesiden vant Magni Smedås for andre gang på rad, etter karrierens første langløpseier i Marcialonga for to uker siden. Karolina Hedenström kom på andreplass over minuttet bak. Silje Øyre Slind ble nummer tre. Emilie Fleten og Ida Dahl kom som nummer fire og fem.