I fjor ble det innført forbud mot bruk av fluorholdige glidprodukter for skiløpere til og med 16 år. Forbudet begrunnes med hensynet til smørernes helse, kostnader ved bruk og miljøavtrykket fluor etterlater seg.

To tester som ble utført under Hovedlandsrennet på Gålå og Ungdomsbirken viste imidlertid at et stort antall skipar hadde indikasjon på bruk av fluorprodukter selv om forbundet var trått i kraft.