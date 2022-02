Dette er Emil Iversens stafett-håp

ZHANGJIAKOU (VG) I to av de tre siste olympiske lekene har Norge brukt en løper som ikke har gått renn tidligere i mesterskapet på stafetten. Det gir Emil Iversen stafetthåp.

KNUST: Emil Iversen var utrøstelig da han ble vraket fra å gå 15 kilometeren. Lørdag blir det klart om han også blir vraket fra stafetten. Her fra precampen foran OL i Seiser Alm.

10 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

I 2018 OL-debuterte Didrik Tønseth på førsteetappen. Det endte med gull.

I 2010 var annenetappen på stafetten Odd-Bjørn Hjelmesets første inntreden i Vancouver-OL. Han fikk is i rubben og Petter Northug gikk Norge inn til OL-sølv.

Om landslagsledelsen nok en gang velger å la en løper uten ett ferskt OL-løp i beina få gå stafett, så er det muligheter for Emil Iversen på søndagens stafett. Da må enten Erik Valnes eller Pål Golberg ut av laget. Uttaket kommer lørdag.

Valnes har gått to øvelser: Ut i semifinalen på sprinten og nummer 15 på 15 kilometer.

Golberg har gått alle tre til nå: Han åpnet med femteplass på skiathlon, var uheldig da han røk ut i kvartfinalen på sprinten og ble nummer 11 på 15 kilometer.

Golberg var 20 sekunder raskere enn Valnes på 15-kilometeren fredag, der Iivo Niskanen vant foran Aleksandr Bolsjunov, mens Johannes Høsflot Klæbo tok bronse.

SLET: Erik Valnes etter 15-kilometeren fredag.

Valnes syntes 15-kilometeren var tung.

– Det er noe annet å gå oppe i høyden her. Man tror at man går ganske lett og skal skru opp farten etter hvert, men så blir det tungt likevel. Jeg tror ikke jeg har gått meg rett ut av det laget. Men man er litt spent på hvordan det blir, sier Valnes etter 15.-plassen.

Iversen var en knust mann da han onsdag kveld fikk beskjed om at han var vraket til klassiskløpet med individuell start. Torsdag hevdet han overfor NRK at han var lovet en plass på distansen. Dermed var rabalderet i gang. Tidligere landslagsprofil Martin Johnsrud Sundby sa til VG at han trodde landslagstrener Eirik Myhr Nossum var overkjørt og fintet ut av langrennssjef Espen Bjervig i uttaket.

TRENING: Emil Iversen testet løypene i Kina forrige uke. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum til høyre.

Valnes håper veldig på en stafettetappe.

– Jeg føler meg ikke trygg, og selv om det er stygge tall her nå, så føler jeg at formen er bra. Stafett er 10 kilometer i felt. Det er vel ikke så fryktelig mye som passer meg bedre enn det. Jeg er giret og klar hvis det trengs, sier Valnes som endte to minutter og 12 sekunder bak Niskanen.

Pål Golberg var med å ta VM-gull på stafett i Oberstdorf i fjor. Han er like giret som Valnes på en etappe.

– Det ser ut som det blir et jævlig vær, så det blir spennende. Men vi er klare vi. Hvordan oppsettet blir, får vi ser på. Men jeg er klar for å yte om det er behov for meg, sier Golberg. Det som er sikkert er at Hans Christer Holund, nummer fire både på 30 kilometer fellesstart med skibytte og 15 kilometer, skal gå tredjeetappe.

Hverken Bjervig eller Nossum ville fredag si noe om bråket etter Iversens utspill, Nossum ville heller ikke si så mye om stafetten etter fredagens 15 kilometer. Han ville ikke kommentere om det er en stafettåpning for Emil Iversen.

– Jeg kan love en ting, han som ble nummer tre, han tror jeg at jeg finner plass til, sier Nossum og ler om ankermann Johannes Høsflot Klæbo – som har gått Norge inn til stafettgull i tre mesterskap på rad.