Langrenn OL i Beijing – Jeg har levd i sølibat de siste to årene

ZHANGJIAKOU (Aftenposten): Johannes Høsflot Klæbo er ikke bare ekstremt god på ski. Han har også vært ekstrem i forberedelsene til OL.

Nå nettopp

Klæbo fryktet at hans nitide forberedelser til OL de to siste årene skulle gå i vasken.

– Alle tenkte at nå ryker OL da vi fikk smitte inn i gruppen, og vi opplevde at det ble positive tester på nye folk dag etter dag. Men nå har vi kommet oss gjennom dette, vi er i Kina og er klare, sa han på en pressekonferanse i OL-byen tre dager før 30 kilometer med skibytte søndag morgen innleder OL for ham.