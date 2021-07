Karlsson og kjæresten Porooma satte ny rekord i testløp

Ski-Sveriges mest profilerte kjærestepar, Frida Karlsson (21) og William Poromaa (20), ligger ikke på latsiden i sommer.

TOPPTRENT KJÆRESTEPAR: To av Sveriges beste langrennsløpere, Frida Karlsson (21) og William Poromaa (20), er kjærester. Foto: PRIVAT

Andreas Hellenes, VG

9 minutter siden

Både Frida Karlsson og William Poromaa løp inn til rekordtider på testløpet «Hallstatestet», et testløp på 1,8 kilometer med høydeforskjell på 210 meter, i Sollefteå tirsdag.

Det melder svenske Aftonbladet.

– Jeg er overrasket over at jeg løp så raskt i dag, sier Frida Karlsson etter å ha sett personlig rekord for andre året på rad.

I fjor løp hun inn til personlig bestenotering og rekordtid på øvelsen med tiden 8.36. I dag slo hun den tiden med åtte sekunder da hun løp inn på tiden 8.28.

Karlsson er sammen med Ebba Andersson de to eneste på kvinnesiden som har klart testen på under ni minutter.

– Det var nok en enda større glede i fjor enn det er i år, sier skiutøverens mor, Mia Karlsson, til VG og utdyper:

– Hun forventet ikke at hun skulle ta rekorden i dag. Det var 30 grader og stekende varme. Men de har kjørt høy intensitet i treningen siden de kom hjem fra høydeopphold i Frankrike for rundt ti dager siden.

Karlsson imponerte sist vinter med to sølv i VM blant annet. Hun slet i perioder med skader, men sa tidligere i sommer at hun nå er kvitt alle problemene. Det lover godt før OL-sesongen.

PRISUTDELING: Her er kjæresteparet under den svenske idrettsgallaen i 2020. Der mottok Frida Karlsson prisen for årets nykomling. Foto: LORENTZ-ALLARD ROBIN/Aftonbladet / TT NYHETSBYRÅN

Kjæresten William Poromaa, som flyttet ut av samme bolig som Karlsson for kort stund siden, slo også løpets rekord på herresiden med ett sekunds margin.

Den forrige rekorden var 30 år gammel og lød 7 minutter og 50 sekunder. Den ble holdt av Dan Marsch.

Etter å ha løpt inn til tiden 7 minutter og 49 sekunder i dag, sa Poromaa følgende:

– Det var godt å endelig kunne slette den gamle rekorden.

Poromaa hadde flere topp 12-plasseringer under ski-VM.