Slik skal de unngå fyllekaos i Holmenkollen

Flere ganger har Holmenkoll-helgen eskalert til en fyllefest. Politiet, Ruter og arrangøren har lagt planer for å unngå fyllfest denne Kollen-helgen. Ett grep er forandringer i T-banekartet.

Politiet og Ruter sier de er forberedt på folkemassene på T-banestasjonene.

4. mars 2022 15:50 Sist oppdatert nå nettopp

Det er verdens kanskje mest berømte årlige skirenn, kjent for de helt spesielle folkefestene. Men de siste årene har Holmenkoll-rennene også hatt en mørk side.

Fyll. Slagsmål. Amper stemning på T-banestasjoner. De negative overskriftene har kommet i hopetall.

Foran den første Holmenkoll-helgen etter gjenåpningen oppfordrer arrangøren til en «skifest med måte».

– Hvordan skal dere få til det?

– Vi oppfordrer folk til å ta det med ro. Vi har tett samarbeid med politi og vektere som skal håndtere publikum. Så er det opp til folk å dempe seg litt, sier daglig leder Stefan Marx i Holmenkollen Skifestival til Aftenposten.

– Hvor trygg er du på at folk følger oppfordringen?

– Vi kan bare håpe det. Og jobbe for det. Vi er ute og kommuniserer.

Aner ikke hvor mange som kommer

Et stort usikkerhetsmoment er antallet tilskuere. Det er 12.000 tilgjengelige billetter på stadionområdet. Men det er rett og slett umulig å si hvor mange som tar turen ut i Marka, ifølge Marx.

Men mange blir det. Og forberedelsene har pågått lenge. Fra høsten og frem til denne uken har vektere, politiet, øvrige beredskapsetater, Ruter og arrangøren hatt seks–syv møter.

Politiet sier de vil justere tiltakene underveis etter behov.

– Politiet vil være synlig til stede for å skape trygghet og legge til rette for et godt arrangement. Vi vil ha personell i og rundt arenaområdet, sier stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt.

Noen av de tidligere utgavene av Holmenkoll-helgen har eskalert til fyllefester enkelte steder rundt løypa.

Egen T-banelinje

Nilssen anser trafikkavviklingen som krevende. Tidligere år har det vært kaos på T-banestasjoner før og etter rennene. I år starter kvinnenes tremil lørdag klokken 10, mens herrenes femmil går klokken 12.

– Vi har fått en del erfaring med dette, sier pressevakt Sofie Brun i Ruter.

– Vi har et eget driftsopplegg som vi har rigget flere ganger tidligere og et kjempegodt samarbeid med Sporveien, legger hun til.

Det vil bli satt opp en egen linje (1E) som ikke stopper mellom Majorstuen og Holmenkollen. Dette går i tillegg til den ordinære linje 1. Det er imidlertid stengt mellom Holmenkollen og Frognerseteren frem til klokken 20. Det er dessuten satt opp busser.

Vektere skal håndtere køer og trengsel på stasjonene. Spesielt Besserud og Midstuen er «sårbare stasjoner», ifølge Brun. De skal også overvåke situasjonen fortløpende for å vurdere ekstratiltak. Ett mulig utfall er at stasjoner stenges.

– Da kjører vi forbi, og folk må gå, sier Brun

– Hva skal til for at det skjer?

– At det blir så store folkemengder at det er fare for sikkerheten.

Ruters hovedbudskap er å være ute i god tid. Det blir alltid kamp om plassene på T-banen under Holmenkoll-helgen.

Slik ser T-banekartet i Oslo ut denne helgen. Merk den midlertidige ekspress-linjen til Holmenkollen.

– Idrett og alkohol hører ikke sammen

Flesteparten av dem som tar turen opp til Holmenkollen, har trolig ikke billett. De vil heller stå ute i skogen ved løypene.

Hva som skjer der, har ikke arrangøren ansvaret for, understreker Stefan Marx. Det er nemlig kommunal grunn. Uansett håper han å unngå fyllescener. De har skapt skandale før, spesielt i 2018.

– Idrett og alkohol hører ikke sammen generelt og spesielt ikke nå med koronasmitte og krigen i Ukraina, sier Marx.

– Er du nervøs?

– Jeg er ikke nervøs. Men det er alltid litt spenning med så store arrangementer.