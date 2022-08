Røthe med blytung periode: – Liker ikke å bli lekt og herjet med

Aktuell: Skal jakte medalje under VM i Planica i februar 2023 etter to medaljeløse mesterskap. Det klaffet nemlig ikke hundre prosent for Røthe verken under Oberstdorf-VM i 2021 (to 6. plasser på 30 kilometer med skibytte og 15 kilometer fristil) eller OL i Beijing (fullførte ikke 30 kilometer med skibytte og ble nummer fem på femmila) sist sesong.