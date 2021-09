Overrasket seg selv kun fire måneder etter operasjonen

Nå håper Niklas Dyrhaug at den trøblete skaden ikke skal ødelegge mer for ham.

Tydalingen gikk til topps i Kobberløpet forrige uke. Det var hans første konkurranse etter skulderoperasjonen i april.

2. sep. 2021 08:15 Sist oppdatert nå nettopp

Redsel og smerter har skapt trøbbel for den tidligere landslagsprofilen. Fjorårssesongen ble sterkt preget av en skulderskade han pådro seg tilbake i 2018 på et showrenn i Mosjøen.

I vår måtte Dyrhaug ta grep etter å ha holdt skaden hemmelig i lang tid: Operasjon.

Skuldra ble operert i april. Fire måneder senere gikk han til topps i rulleskirennet Kobberløpet i Sulitjelma.

– Det gikk over all forventning. Jeg ble overrasket over at det fungerte så bra allerede nå, sier 33-åringen, som for første gang var inne på tanken om å gi seg som skiløper da han måtte gjøre et inngrep i den vonde skuldra.

– Ikke helt frisk

Han er på en åtte dagers lang samling sammen med resten av Team Koteng Eidissen. Rulleskiløpet var en del av treningssamlinga til langløpslaget i Rognan i Nordland.

Dyrhaug innrømmer at han var usikker på hvordan kroppen skulle respondere før start:

– Jeg var spent. Men med ny løyperekord og seier ble det en positiv opplevelse. Men jeg er fortsatt ikke helt frisk. Løypa inneholdt en del motbakkepartier, noe som var en fordel for meg. Jeg har fortsatt ikke full kraft i skuldra.

– Når forventer du å være helt frisk?

– Jeg vet ikke. Det er vanskelig å si. Det er først nå jeg klarer å stake uten smerter. Legene sier det kan ta alt fra seks til ni måneder. Nå har det gått fire måneder, og jeg er sånn sett i rute. Samtidig må jeg være realistisk.

– Det er kun to og en halv måned til Beitostølen. Er du klar til da?

– Målet er å komme meg til OL. Det er det fortsatt. Jeg vet jeg har det i meg. Men jeg må være realistisk. Beitostølen og de viktige helgene etterpå kommer tidlig nok. Vi får se hva som skjer. Mye skal klaffe om det skal gå.

– Får du gjort jobben som kreves nå?

– Smertene er helt borte. Men jeg tåler ikke tung styrketrening ennå. Hang-ups er en øvelse jeg ikke tåler nå. Normalt sett tar jeg 15 av dem når jeg trener styrke. Derfor mangler den rå styrken, og da forsvinner mye av akselerasjonen. Kapasiteten er god. De lange øktene går som normalt. Men jeg må jobbe mye med den rå styrken, slik at jeg tåler den. Forhåpentlig klarer jeg det ganske snart.

Dyrhaug sier han har vært redd for at skuldre skulle gå ut av ledd: – Det har ført til at jeg har prestert ustabilt.

Les også – Dama har vært mest ivrig av alle. Hun har alltid ønsket at jeg skulle hatt det

– Redd

Dyrhaug har tidligere uttalt at han også har en reserveplan om OL-drømmen ryker: Langløpssatsing.

– Jeg trener «langløpsaktig». Før VM i Falun gjorde jeg det samme med bra suksess, sier 33-åringen.

I Falun var han med på det norske stafettlaget som tok gull. Den gangen sto Dyrhaug også utenfor landslag og gikk for et langløpslag. Forskjellen fra da var at Norge kunne melde på hele 12 herreløpere til VM. Til vinteren er det kun åtte som får reise til OL i Beijing.

– Kapasiteten har vært god de siste åra, men det har manglet en del på krafta i skuldra. Det har ført til at jeg har prestert ustabilt. Jeg har vært redd for at skuldra skulle ha gått ut av ledd. Det har jo skjedd flere ganger.

– En slik mangel gjør at man går fra å være blant de beste til å bli nummer ti i NM. Nå håper jeg inngrepet i skuldra gir meg tilbake krafta. Prognosene er gode. Det er kjipt å holde på slik jeg har gjort de siste åra.

Om OL-toget går for Dyrhaug, vil han uansett rekke de første langløpene.

Dyrhaug slo Martin Johnsrud Sundby med 49 sekunder i det 9,5 kilometer lange Kobberløpet forrige uke. Chris Jespersen ble nummer tre, 1.57 bak Dyrhaug.

Niklas Dyrhaug og Astrid Øyre Slind gikk til topps i Kobberløpet.

Skiveteranen skal også være ekspertkommentator for Nent under langrennssendingene på TV i vinter. Trønderduoen Marthe Kristoffersen og Vidar Løfshus blir også en del av Nents langrennsdekning.