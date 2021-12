Ustjugov tilbake i verdenstoppen: – En farlig mann til OL

DAVOS (VG) Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes (25) venter knalltøffe dueller mot revitaliserte Sergej Ustjugov (29) utover vinteren.

RETT VEI: Sergej Ustjugovs form virker å bli bedre og bedre.

– Ustjugov virker piggere enn han har vært på en stund. Det er artig å se. Han er absolutt en farlig mann til de neste rennene, og ikke minst til det viktigste som skjer i vinter – OL.

Det sier Klæbo til VG mens alpemusikken runger fra lokale tilskuere bak pressesonen.

Ustjugov satte fart i sprintfinalen – noe Klæbo kalte en gavepakke. Erik Valnes prøvde å passere Ustjugov flere ganger, men slet med å komme rundt.

– Han er sterk. Jeg prøvde å yppe litt mot ham både i semien og finalen, men han gjør seg så stor og svarer på alt. Han er virkelig sterk, og skal bli en vanskelig mann utover vinteren, sier Valnes.

Marcus Cramer, Ustjugovs trener, synes eleven gjorde gode taktiske valg i kampen mot Klæbo.

– Det var en god taktikk å prøve, for vi vet at Klæbo er raskest på de siste hundre meterne. Jeg er glad for å se Ustjugov er tilbake på dette nivået.

Nå kan du se at han er i virkelig god form. Vi håper på at han kan vise dette i OL også, sier Cramer.

Se oppløpet av sprinten her:

Ustjugovs resultater har variert i åpningen av denne sesongen også, men med tre løp inne på topp fem er det snev av russerens gamle storhet. Kun Klæbo er foran i verdenscupen.

«Den russiske bjørnen» ble smittet av coronaviruset i oppkjøringen til forrige sesong, og brukte tid på å finne formen igjen.

– Jeg har jobbet med ham i seks år. De siste årene har det ikke vært enkelt for ham, for han har hatt en del problemer med kroppen og corona i fjor, sier Cramer.

VG ropte etter Ustjugov for et intervju i snøværet i Davos, men russeren svarte med at han ikke prater engelsk.

– Denne sommeren har vært god, og siden oktober har jeg sett at han har blitt bedre og bedre. Det er veldig fint å se at han er tilbake på dette nivået.

For fire år siden kunne han ikke gå i OL. Nå håper jeg virkelig at han kan vise seg, slik som i dag, i OL, sier Cramer.

SUVEREN: Johannes Høsflot Klæbo vant for fjerde gang i Davos på fire sprintrenn. Bak fulgte Sergej Ustjugov nærmest.

Valnes er imponert over Ustjugovs takter på flere ulike øvelser.

– Nå i vinter har han vært bra på alt – skøyting, klassisk, sprint og distanse. Han er en allrounder i verdensklasse, sier Valnes.

Ustjugov ble ikke invitert til OL i Pyeongchang, etter at det internasjonale antidopingbyrået (WADA) koblet Ustjugov og flere andre russiske løpere til den statsstyrte dopingen i forbindelse med 2014-OL i Sotsji.

Ustjugov står med to VM-gull fra 2017 og 15 seirer i verdenscupen.

