Klæbo om flytur: – Den største risikoen nå

ALPE CERMIS (VG) Tour de Ski-vinner Johannes Høsflot Klæbo (25) ser på flyturen hjem til Norge som den største smitterisikoen nå – men mener han likevel ikke har noe valg før OL.

TOUR DE FORCE: Johannes Høsflot Klæbo vant Tour de Ski med litt mer enn to minutter.

4. jan. 2022 20:20 Sist oppdatert 32 minutter siden

– Jeg må være veldig forsiktig og være mye for meg selv fremover, sier Klæbo om hvilke forholdsregler han skal ta mens han er i Norge.

– Hvordan synes du det er å sette på deg på fly i morgen?

– Det er den største risikoen nå. Så kan man diskutere om det er forsvarlig eller ikke, men jeg må hjem nå for OLs del. Jeg kan ikke være på tur i tre måneder på rad. Jeg må få pakket ut baggen og snudd om. Jeg må bare være ekstra nøye når vi reiser.

Klæbo har vært i Sveits, Tyskland og Italia siden starten av desember.

– Kjenner du litt nerver når dere reiser?

– Jeg tror jeg er ganske rolig. Det er sånn det er nå, og jeg får ikke gjort mer enn å være utrolig forsiktig, svarer Tour de Ski-vinneren – som i alle fall har alle forutsetninger for å komme til riktig tid:

– Har du noe tanker om at det er riktig eller ikke å arrangere OL og renn nå?

– Jeg har ikke tenkt noe over det. Jeg har bare bestemt meg for at om det blir OL, skal jeg være så godt forberedt som mulig.

Få timer etter at Klæbo fikk nasjonalsangen og Tour de Ski-trofeet, kom nyheten om at verdenscuphelgen i franske Les Rousses 14-16. januar er avlyst. Årsaken er økende omikron-smitte.

Pål Golberg sier til NRK at det er skrekkblandet fryd med reisen til Kina-OL, som han etter alle solemerker får billett til.

Omikron-varianten av coronaviruset blir mer og mer dominerende, og smittetallene har økt den siste måneden. Under Tour de Ski ble NRKs team rammet av smitte.

Det er en måned igjen til OL, og de fleste norske utøverne skal en tur hjemom, før ny høydesamling senere i januar og verdenscup i Frankrike 14–16. februar.

En karantene og isolasjon vil være svært uheldig med forberedelsene til OL, som starter 4. februar.

Langrennssjef Espen Bjervig mener det tyngste er å begrense nærkontakter for å unngå karantene og isolasjon.

– Da vi tok test i Oberstdorf var vi lettet da alle var negativ. Vi merker at det kryper rundt oss og er tett på overalt. Vi må bare følge rådene, mer får vi ikke gjort, sier Bjervig og fortsetter:

– Det verste er å begrense nærkontakter for utøverne. Nå har vi vært på reise i flere uker, så skal vi en kort tur hjem før ny reise. Det som er smertefullt, er at vi ikke kan møte nære når vi er hjemme.

Han sier de føler seg nokså trygge på reise. Da lever de i boble og svært isolert. I Oberstdorf hadde de eget hotell, mens de nesten var i fred også i Lenzerheide.

Skiledelsen har informert utøverne om konsekvenser dersom man blir nærkontakter eller havner i isolasjoner ved ulike deler av verden. I Beijing-OL risikerer man tre uker i isolasjon ved smitte.

Sjur Røthe opplever trygghet når på reise.

– Jeg synes vi gjør det vi kan for å holde oss friske. I hovedsak prøver jeg så godt jeg kan å tenke normalt mye på covid, men jeg forsøker å holde meg unna folk. Men det er litt kjedeligere nå etter Tour de Ski enn normalt. Jeg skulle gjerne møtt noen kompiser utenfor skimiljøet nå, sier Røthe.