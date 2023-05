Samvittigheten tok Holund: – Blir feil å stikke av fordi sønnen har en buse i nesa

Så sent som i mars annonserte Hans Christer Holund (34) at han kom til å fortsette karrieren. Så gjorde han helomvending i siste liten. Nå forklarer han hvorfor.

Hans Christer Holund, her på en treningsøkt under VM i Planica sist sesong.

23.05.2023 14:59

Den meritterte skiløperen forteller at han endret mening etter en ukes ferie i Jotunheimen i april.

En grubling som endte med at han avsluttet karrieren. I en uttalelse på Instagram uttalte 34-åringen at han ønsket å slippe yngre utøvere til.

Men det handlet om mye mer enn det, forteller han til VG.

– Man får mye tid til å tenke på en sånn tur. Det kom kanskje brått på mange. Men jeg følte det var riktig og fair å ta beslutningen i hvert fall før laguttaket ble gjort. Jeg kjenner at det var rett avgjørelse. Jeg har ikke angret og gleder meg til å utforske andre sider ved livet.

Hans Christer Holund, her sammen med sønnen Håkon på sykkeltur.

Fakta Hans Christer Holund Født: 25.februar 1989 (34 år)

Bor: Nittedal

Klubb: Lyn Ski

Familie: Samboer med Anne Marie Dalen. Har sønnene Håkon (fyller tre år i juni) og Vemund (to måneder). Meritter: VM: Individuelle gull: 50 kilometer fristil i Seefeld 2019. 15 kilometer fristil Oberstdorf 2021. To stafettgull fra Oberstdorf 2021 og Planica 2023. Har i tillegg to individuelle bronsemedaljer.

OL: Bronse på 30 kilometer med skibytte fra OL i Pyeongchang i 2018. Stafettsølv under OL i Beijing 2022.

Verdenscup: 18 individuelle pallplasser, hvorav to seire. Vis mer

Det handler om en følelse som har bygget seg opp gjennom vinteren.

Holund leverte en god sesong. Pallplass i Tour de Ski, bronse på 15 km og en råsterk stafettetappe i VM. Til slutt pallplass på Holmenkollen-femmila.

Oppturene og det at han er så glad i toppidrettslivet førte til at han 11. mars annonserte karrierestopp først i 2025.

Siden har han reflektert mye. 25. mars ble han pappa igjen.

– Etter Kollen tenkte jeg at det er for gøy å stoppe når man er på topp. Så ble det uker med covid og annen sykdom etter sesongen. Da så jeg nok hvor det bar hen, blant annet med to barn i barnehagen. Det å klare å leve et familieliv og samtidig holde meg frisk, det kjennes som at ikke kom til å bli rett.

– I vinter måtte jeg rømme på hytta da Håkon ble syk. Jeg gjorde det eneste rette med tanke på jobben min. Men det blir feil å stikke av fordi sønnen min har en buse i nesa. Det blir ikke rett uansett hva jeg gjør. Det er en dårlig følelse. Jeg ble dratt i begge ender, sier Holund, som blant annet ble nødt til å feire jul alene på hytta på Sjusjøen.

STAFETTSUKSESS: Hans Christer Holund (høyre) feirer stafettgullet sammen med Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger og Pål Golberg under VM i Planica sist vinter.

Han har slitt med samvittigheten.

– Og så vil jeg jo lære Håkon å stå på ski. Når man er ute og reiser hele vinteren, så er jeg hjemme noen dager i uken. Men da er jo ikke helt ideelt å stå på et skistadion og fryse på kveldene hvis jeg skal prestere helgen etterpå, sier Holund.

Det ble i det hele tatt noen «dramatiske» dager i april.

Holund hadde fått beskjed om landslaget rundt 27. april.

Den 30. april ga Holund landslagsledelsen beskjed om at han kom til å legge opp.

Dagen etter skulle landslaget presenteres.

Det er disse dagene få dagene han er på fjellet og får tenkt om han han klarer balansen mellom familie og toppidrett.

– Livet har mer å by på enn bare det å gå fort på ski. Jeg sitter ikke her og synes det er trist at jeg har lagt opp. Jeg er superfornøyd med karrieren min og hvordan den har utviklet seg. Å sitte igjen med VM- og OL medaljer var utenkelig for 10 år siden.

Siden 1. Mai har han fått mye mer tid sammen med Håkon, han har holdt noen foredrag for bedrifter, pusset opp et hus fra 60-tallet kjøpt i fjor.

– Så skal jeg bruke våren på å finne ut hva jeg skal jobbe med fremover, sier Holund, som har en bachelor i økonomi.

– Jeg tenker at det er greit å gi seg mens leken er god og gleder meg til å følge sporten fra sidelinjen de neste årene.