Sundby og Dyrhaug avslører sin planer – og de er helt private

Etter et drøyt tiår som landslagsløper sto Martin Johnsrud Sundby (35) og Niklas Dyrhaug (32) for et par måneder siden uten landslagsplass. De gir ikke opp.

Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug har en rulleskiøkt sammen i Trondheim før de presenterer sitt nye private lag på Skistua i Trondheim. RUNE PETTER NESS

18. juni 2020 10:10 Sist oppdatert nå nettopp

I dag avslører Martin Johnsrud Sundby hvordan han skal satse de to neste vintrene. Ambisjoner har fortsatt den 35 år gamle trebarnsfaren fra Oslo. Han skal gå fort på ski i VM til vinteren og i OL i Beijing om to år. Det skal han gjøre sammen med en annen veteran som ble vraket etter denne fra landslaget, Niklas Dyrhaug.

Inn kommer en langrennsinteressert forretningsmann fra Bodø, en bank med base i Trondheim, en tidligere Bjørgen-trener og bror til Johnsrud Sundby.

Niklas Dyrhaug og Martin Johnsrud SUndby sammen med de to mest sentrale personene og hovedsponsorene. Til venstre Stein Tore Samdal, tidligere landslagstrener i langrenn og administrernde direktør i BN Bank og til høyre Benn Eidisssen i I Eidissen Consult som er den andre store sponsoren. RUNE PETTER NESS

Dette er den korte historien om Norges kanskje andre helt private langrennslag med ambisjoner om å få med løpere i VM og OL. Som pioner kan enmannslaget til Petter Northug regnes.

Vraket i vår

Martin Johnsrud Sundby har vært en av verdens beste langrennsløpere i mange år. Niklas Dyrhaug ikke fullt så god hele tiden, men blant de aller beste han også. Etter sist sesong var det ikke plass til de to veteranene på et slanket landslag i VM-sesongen 2020/21.

Fakta Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug SUNDBY Født: 26. september 1984 Fra: Røa i Oslo Bor: Holmen i Oslo Klubb: Røa IL Meritter: 2 OL-gull (lagsprint i 2018 og stafett i 2018), 1 VM-gull individuelt (15 km klassisk i Seefeld 2019) 3 VM-gull på stafett, 2 OL-sølv og 1 OL-bronse, 3 VM-sølv og 2 VM-bronse. 15 NM-gull Verdenscupen: 221 starter i verdenscupen, 30 seiere. Vant verdenscupen sammenlagt i 2014, 2016 og 2017 DYRHAUG Født: 6. juli 1987 Fra: Tydal Bor: Trondheim Klubb: Tydal IL Meritter: 2 VM-gull på stafett og en bronse på 15 km klassisk i Lahti 2017 Verdenscupen: 112 starter i verdenscupen, 1 seier Vis mer

Niklas Dyrhaug og Martin Johnsrud Sundby sammen på pallen etter stafettgullet i Lahti for tre år siden. Den gang med sponsormerkene til en annen bank enn BN Bank som nå går inn som hovedsponsor i deres nye lag. DANIEL GOETZHABER / BILDBYRÅN

For Martin Johnsrud Sundby var det ikke overraskende at han røk ut av laget. Han var tobarnsfar og ble trebarnsfar i mai og har ikke deltatt på samlinger og felles treninger som de andre. Han kunne ikke lenger bidra som den lagspilleren Eirik Myhr Nossum ønsket seg.

– Selv om landslaget er et veldig godt sted å være, så er det godt å være uten dårlig samvittighet for at man ikke dukker opp på den neste samlingen, sier han.

Bank og eiendom

Men det var ikke aktuelt å gi seg. I de siste månedene har han telefonert, skrevet e-poster, vært i møter, forhandlet og planlagt. Resultatet av arbeidet er Team Eidissen BN Bank.

– Dette er spennende. Vi har en sponsor som kan mye om trening og vil være en sparringpartner på mye av det vi gjør. Svein Tore Samdal og BN Bank er jo inne som en av to hovedsponsorer. Svein Tore er en interessant fyr, og han kan veldig mye om trening. Men det er broderen (Sondre Sundby – red.anm.) som holder i det treningsmessige – den faglige og tekniske og oppfølgingen i hverdagen, forteller Johnsrud Sundby til Aftenposten.

Svein Tore Samdal er administrerende direktør i BN Bank, den ene av det nye lagets hovedsponsor. Men han kan mer enn å passe på penger. Han var landslagstrener for det norske damelandslaget fra 2001 til 2006 og fulgte deretter på som Marit Bjørgens personlige trener i et par år etterpå.

Gammel kjenning

Den andre hovedsponsoren er Benn Eidissen som får eget etternavn med i lagnavnet. Han er en forretningsmann fra Bodø som har opparbeidet seg en betydelig formue på eiendom. Han er kjent som en liten privatsponsor for både Dyrhaug og Johnsrud Sundby fra tidligere sesonger. Nå går hans firma Eidissen Consult inn med betydelig større beløp.

–Jeg og Niklas har en kul historie sammen med ham. Vi kom tidlig i dialog med Eidissen, og han kunne tenke seg å være med på dette.

Eidissen selv fremstår som entusiasten som ønsker å være med på laget.

– Vi selger jo ikke varer og tjenester i Eidissen Consult. Kanskje kan det ha litt betydning for oss omdømmemessig, men det vil trolig ikke være målbart. Vi gjør dette for disse to gutten, ja jeg kaller dem guttene, er to fantastiske idrettsutøvere og personer, sier en entusiastisk Eidissen til Aftenposten.

De siste månedene har vært hektisk for Sundby. Mer hektisk enn perioden etter sesongslutt bruker å være, det er jo ferietid for langrennsløpere. Koronakrisen gjorde heller ikke jobben med å stable et privat langrennslag på beina enklere.

– Det gir meg mye å møte folk og snakke om prosjektet og prøve å få folk med på laget. Jeg kunne vel ha truffet litt bedre på tidspunktet. Det har vært tungt å være i markedet for å selge inn et slikt prosjekt akkurat nå.

Må ordne alt selv

Han som tidligere har gått til dekket bord som toppidrettsutøver, har nå fått merke hva som egentlig skal til for å holde i gang en satsing på aller øverste nivå.

– Vi vil jo ikke si så mye om hva det hele koster, men det er jo slik at vi får plutselig sjokk. Vi er jo gutter som har fått alt opp i hendene de siste 10–15 årene. Det er jo veldig spennende plutselig å skulle holde i alt dette selv. Vi har allerede erfart at ting har en tendens til å koste noe mer enn du tror.

VM-vinneren innrømmer at det har vært mer enn nok å holde på med.

– Jeg har en sånn passe brukbar kapasitet. Jeg har bak meg 100 timer trening, stablet et lag på beina og fått et barn til. Det går unna i svingene hjemme hos oss. Vi er stolt over alt vi har fått til de siste månedene, sier 35-åringen fra Røa, bosatt på Holmen i Oslo.

Må ha tidlig toppform

Nå blir han en viktig partner for deres satsing inn mot VM. Det er VM kommende sesong som er det store målet for de to. Sundby har en friplass som regjerende mester på 15 kilometeren. Niklas Dyrhaug var ikke med i sist VM. Da gikk han skadet. Uten en plass på landslaget vet de begge at det blir tøffere å få lov til å gå verdenscup for flagget. Og uten start i verdenscupen, blir det heller ingen plass i VM.

– Det er helt avgjørende at vi treffer klokkerent på Beitostølen i den nasjonale sesongåpningen. Det er slik vi kan slå oss inn på et verdenscuplag. Det er mindre kvoter og det er trangere om plassen i verdenscupen. Men det er så mange gode i Norge at dette stort sett gjelder nesten alle langrennsløpere i Norge om de er på landslag eller ikke.