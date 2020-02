Valnes etter super NM-tremil: – Jeg er høyaktuell

I dag overrasket 23-åringen fra sprintlandslaget med å bli nummer seks på den klassiske tremila i NM i Konnerud.

Seks mann har allerede fått klarsignal til skitouren av landslagsledelsen, men Valnes var ikke blant dem. Norge har en kvote på totalt ti menn, og blant dem skal det også være med noen sprintere.

Valnes er med i diskusjonen om de fire siste plassene sammen med løpere som Martin Johnsrud Sundby, Martin Løwstrøm Nyenget, Sindre Bjørnestad Skar, Didrik Tønseth, Finn Hågen Krogh og Jan Thomas Jenssen.

Lyst

Pål Golberg vant dagens NM-løp og er allerede tatt ut til skitouren.

– Jeg har lyst til å gå alt mulig jeg, men det er mange som går fort og jeg stoler på dem som skal ta ut det laget, sa Valnes om sine muligheter.

– Men du er godt påmeldt i diskusjonen og ble ikke noe mindre aktuell etter denne tremila?

– Ja, jeg er godt med og er høyaktuell for en plass på laget. Jeg har ikke fått beskjed om at jeg er klar for laget, men har heller ikke fått beskjed om det motsatte. Jeg føler meg nokså sikker på at jeg er høyaktuell, konkluderte Valnes.

Hang med

Erik Valnes var ned på å prege NM-tremila. Han hang på de aller beste i fire runder.

– Jeg er ikke god nok til å vinne, men det var et kjempebra skirenn. Jeg har nok ikke gått en bedre tremil enn dette, men så har jeg også bare så vidt gått en tremil før, sa han fornøyd.

Han mente at han følte seg bra de første 15–20 kilometerne.

– Jeg skjønte jeg at det ville bli gått fort i motene på de to siste rundene. Da slet jeg litt.

– Du kom deg opp igjen da det så ut som om du var hektet av?

– Ja. Det gikk greit å tette den luka, men det er krefter jeg gjerne skulle ha hatt i bakhånd der slik at jeg kunne holdt følge helt til mål.

– Hvordan vil du oppsummere NM?

– Bra. To sjetteplasser er kjempebra. På sprinten var det medalje som gjaldt, men avslutningen ble ikke som jeg håpet. Det ble litt «køddent» til slutt. Den finalen må jeg sette en liten strek over.