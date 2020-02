Denne nyvinningen skapte store problemer for Norges skistjerne: – Helt håpløst

MERÅKER: Arrangørene bak Ski Tour har satt klimaet i fokus under den norsk-svenske konkurransen. Alle utøverne reiser for eksempel med tog mellom etappene.

For å redusere svinn var det plassert kun to drikkestasjoner på torsdagens renn på 34 kilometer til Meråker, som er det lengste i kvinnenes verdenscup denne sesongen. I tillegg begrenser arrangørene bruken av snøscootere under løpene, noe som betydde at utøverne som ønsket kunne bruke et uvanlig, men godt synlig drikkebelte på etappen.

Fra tasken som var festet rundt livet på utøverne var det en slange de kunne bruke til å drikke fra underveis i rennet. Men dét var lettere sagt enn gjort.

– Jeg synes det var vanskelig å få drikke ut av slangen. Det var helt håpløst, sier Heidi Weng til Aftenposten.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Gikk med flere kilo ekstra

Weng var sliten etter målgang, der hun endte som nummer tre. En av grunnene var lite væske underveis og ekstra bagasje rundt magen.

– Det var veldig mye vind. Det var ingen nedoverbakker du kunne puste lettet ut og ta noe drikke heller. Jeg gikk med masse kilo på ryggen, så fikk jeg nesten ikke i meg en dritt.

– Den var bare i veien?

– Ja, men så kastet jeg den ikke heller. Jeg gikk med den til mål, sier Weng og ler, før hun fortsetter:

– Men jeg synes det kunne vært litt flere drikkestasjoner. Vi kan ha drikkestasjoner, så kan folk som står der ta opp søppelet. Det er ikke verre enn det. Det er bedre det enn at folk går på dunken, poengterer hun.

Det i overkant av tre mil lange løpet i Meråker var ikke en vanlig rundløype. Det gjorde det ekstra utfordrende for arrangørene å sette opp flere drikkestasjoner.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Kastet beltet underveis

Der Weng fikk problemer, klarte Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg å bruke drikkebeltet til sin fordel.

– Det var vanskelig å få i seg drikke underveis (på drikkestasjonene), og jeg var veldig glad for at jeg gikk med drikkebelte. Da kunne man få næring når man selv ville, og jeg hadde en energibar i vesken også i tilfelle jeg skulle gå på en smell, forteller Johaug.

– Jeg hørte at det var flere som sa de fikk problemer. Jeg synes det egentlig gikk greit, sier Østberg.

Flere utøvere fikk det langt tøffere enn de norske. Det var mange som fikk problemer da de valgte å gå uten ekstra væske på kroppen. Den norske planen, som Weng glemte i kampens hete, var å kvitte seg med beltet underveis.

– Jeg kastet den underveis, ja, sier Østberg.

– Vi hadde vel planlagt det? sier Østberg og snur seg spørrende mot mediesjef Gro Eide, som nikker anerkjennende.

Johaug mener tiltaket fra arrangøren ble en positiv og fungerende nyvinning.

– Alle hadde mulighet til å gå med drikkebelte eller drikkesekk, og feste gel til startnummeret så man kunne ha det med. Så da er det egentlig opp til utøveren selv hva man velger å gjøre, sier 31-åringen.