STEINKJER: Ideen om å lage et motbakkeløp med målgang på Storsylen, Sør-Norges høyeste grensefjell på 1762 meter, fikk Niklas Dyrhaug for ti år siden.

– Grunnen til at jeg startet dette, er at jeg er veldig stolt av Tydalen og glad i Sylane. Storsylen var myteomspunnet, det ble sagt at toppen var farlig. Men det er jo ikke farlig så lenge man tar forholdsregler, sier skistjernen.