Må motbevise sjefens tøffe beskjed

Selv anser han seg for å være «særdeles aktuell». Men sjefen drar fram et dilemma som kan trøble det til for Emil Iversen (29).

Glede i 2019: Slik så det ut da Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo tok VM-gull på lagsprinten i Seefeld. Nå virker Klæbo å være sikker på ny plass på laget, mens Emil Iversen kjemper om den andre plassen. Foto: Richard Sagen

Nå nettopp

– Jeg vil gå lagsprinten i VM. Og tror jeg er særdeles aktuell om jeg fortsetter å vise form i ukene som kommer, sier Emil Iversen.

25. februar 2019. Seefeld. VM. Lagsprint. To år etter fadesen i Lahti, der Iversen gikk på trynet og ødela gullsjansene, står en lettet meråkerbygg øverst på pallen og gliser. Der står hanmed kompis Johannes Høsflot Klæbo, som ble med i «dragsuget» av Iversens fall i de finske skogene den VM-dagen i 2017.