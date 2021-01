Den nye røde armé og svensk styrketrening: Fem ting vi tar med oss fra Tour de Ski uten Norge

For første gang fikk langrennsverden gå Tour de Ski uten konkurranse fra en eneste norsk løper. Vi har fått se noe som vi aldri har sett før.

Den røde langrennsarmeen marsjerer. Bildet er tatt på jaktstarten tirsdag. Seks russere og Maurice Manificat. Og foran dem igjen nok en løper med rød drakt, den suverene Aleksandr Bolsjunov. Foto: Alessandro Trovati, AP/NTB

Uten Norge stopper ikke langrenn. Tour de Ski går sin vante gang. I helgen er det finaler i Val di Fiemme og slalåmbakken i Cavalese er like bratt som den har vært i alle år.

1) Den røde armeens herjinger

Det legendariske russiske hockeylandslaget til Sovjetunionen på 70 og 80-tallet ble gjerne kalte Den røde arme. Nå har det fått sin avlegger i det russiske langrennslandslaget. Et lag som i norsk fravær, totalt har dominert herreklassen i Tour de Ski. Da det ble gått jaktstart tirsdag var det enslige Maurice Manificat (blå drakt) den eneste som minnet oss på om at det ikke var det russiske mesterskapet norske TV-seere fikk servert fra Toblach.

– Når Norge er borte, så har de helrøde tatt helt over. De har en meget god generasjon av lovende løpere og vi har sett i junior-VM de siste årene at de har hatt noe på gang, sier Torgeir Bjørn, ekspertkommentator på langrenn i NRK.

2) USA eller Sverige

Svenske Frida Karlsson var storfavoritt til å vinne kvinneklassen. Det var helt til hun brukte en dørkarm på hotellrommet til styrkeøvelser rett før rennet tirsdag. Hun falt ned, slo seg i baken og var ikke til å kjenne igjen i sporet.

– Det er jo trasig om en dårlig spikret dørkarm på et hotell i Toblach skulle avgjøre Tour de Ski. Men det kan fort ha vært det som skjedde, sier NRK-eksperten.

Nå skal det legges til at både Jessica Diggins, Rosie Brennan og Julia Stupak (Russland) hadde yppet seg før uhellet. Men det var nettopp på de to distansene i Toblach at Karlsson skulle legge grunnlaget og skaffe seg et forsprang foran finalene i Val di Fiemme til helgen.

– Uansett så er dameklassen preget av at det hele er svært jevnt. Langt jevnere enn herreklassen.

Fakta Tour de Ski 2021 De tre første i herreklassen: 1) Aleksandr Bolsjunov, Russland 2) Artjom Maltsev, Russland (2,06 bak) 3) Maurice Manificat, Frankrike (2,09 bak) De tre første i dameklassen: 1) Jessie Diggins, USA 2) Rosie Brennan, USA (0,22 bak) 3) Julia Stupak, Russland (0,48 bak) Avslutningen i Val di Fiemme: 8. januar: Fellesstart 10 og 15 km klassisk 9. januar: Sprint klassisk 10. januar: Klatring opp slalåmbakken i Cavalese Alle konkurransen vises på NRK Vis mer

3) Hvor god ville Norge vært her?

Norske TV-seere som følger med på Tour de Ski, lurer sikkert på hvordan resultatlistene hadde sett ut med Norge på plass.

– Therese Johaug hadde, uten uhell, vunnet. Slik hun fremstår nå, ville hun vunnet 99 av 100 ganger. Andre norske løpere ville derimot hatt sin fulle hyre med å slå Rosie Brennan og Jessica Diggins, sier Petter Skinstad, TV 2s ekspert på langrenn.

I herreklassen ser ikke Petter Skinstad nødvendigvis noen norsk seier. Aleksandr Bolsjunov var storfavoritt og leder. Johannes Høsflot Klæbo har sagt at han er imponert over det russeren har vist.

– Mellom Bolsjunov og nummer to ville det vært plass til flere nordmenn, sier Skinstad.

I fravær av Therese Johaug er det Jessica Diggins som har tatt ledelsen i Tour de Ski. Hun leder foran lagvenninnen Rosie Brennan og russiske Julia Stupak. Foto: MAXIM THORÉ, BILDBYRÅN

4) Koronakonkurranser

Pandemien fikk norske skiledere til å være føre var. De ønsket ikke å utsette hverken løpere eller utøvere for smittefare i et Mellom-Europa. Men med noen få unntak (Iivo Niskanen og et par andre finske løpere) så er verdens beste langrennsløpere på plass.

– Dette er jobben til løperne, arrangørene og støtteapparatet. Jeg synes det er uproblematisk å dra på jobb når det er forsvarlig og smitteverntiltakene er gode. Men jeg respekterer også avgjørelsen om å ikke reise. Jeg tror ikke det skader sporten. Kanskje heller tvert om, sier Skinstad.

5) VM-uttak og alt dette

I en mesterskapssesong ville et norsk lag til VM eller OL være så godt som klart etter Tour de Ski. Det ville vært tvil om noen få plasser. Nå går norske langrennsløpere inn i en helg med Norgescup på Lygna og NM i Trondheim med langt større usikkerhet. En rekke løpere må prestere.

– Jeg tror ikke det vil bety noe for norske prestasjoner i VM. Det er planlagt deltagelse i to verdenscuphelger før VM. Men for løperne som ikke allerede er tatt ut blir det usikkerhet. Norgescupen på Lygna og NM i Trondheim blir helt avgjørende, sier Skinstad.

PS! Torsdag ettermiddag ble det klart at svenske Linn Svahn testet positivt for koronavirus. Det var etter en hurtigtest som oftere gir falsk positivt svar. Endelig svar får ikke den svenske løperen før fredag morgen.