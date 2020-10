Nå er det helt riktig å angre

KOMMENTAR: Det var et sterkt og godt signal å innføre fluorforbudet for snart et år siden. Nå er det like riktig å utsette det.

MOLDE: Med Romsdalsalpene som kulisse, 14 grader før klokka ni og perfekte forhold for en fem mil lang skitur tuslet Johannes Høsflot Klæbo ut fra Seilet-hotellet i Molde torsdag morgen. Han hadde spist frokost og var klar for nok en arbeidsdag sammen med kollegene på sprintlandslaget.

Koronaviruset skaper naturlig nok fortsatt usikkerhet for vinteren, men pr. i dag kan det virke som langrennssesongen i stor grad kommer til å gå som planlagt.