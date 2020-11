Har lagt en hemmelig plan: Vil gjøre som Northug og Dæhlie

Emil Iversen røper at han har planer om å satse på egen merkevare.

Først skal han gå for flere VM-gull, men Emil Iversen leker med tanken om å satse på en egen merkevare. Foto: Richard Sagen

BEITOSTØLEN: – Arbeid.

Det er alt Emil Iversen vil røpe overfor Adresseavisen. 29-åringen fra Meråker vurderer å satse på egen merkevare. Men enn så lenge er det kun på idéfasen, og han holder det aller meste hemmelig.

– Det går på min andre lidenskap, som er arbeid. Jeg har idrett, og så har jeg arbeid. Ideen min er rettet mot fysisk arbeid.

– Jeg har ikke noe konkret på plass per nå, men jeg har tenkt litt på det. Selv er jeg ingen businessmann, så det er ikke sikkert det blir noe av. Men jeg kan jo få hjelp.

Denne sesongen sponser han Nord-Trøndelag sitt kretslag. Iversen har sponset dem med skibekledning. På flere av plaggene er det nå en egen Ivers-logo.

– Har en markedsverdi

Flere skiprofiler har opp gjennom årene etablert sine egne merkevarer og oppnådd stor suksess. Bjørn Dæhlie, Petter Northug, Vegard Ulvang og Therese Johaug er blant skistjernene som har egne merkevarer.

Iversen forteller at han stadig får flere oppdrag fra store bedrifter.

– Jeg har vel begynt å innse at jeg har en markedsverdi. Kanskje kan det være en mulighet etter karrieren. Det hadde vært artig, sier han.

Her vises logoen til «Ivers» godt på konkurransedrakten til Torstein Buan Røvik. Han er en av fire som konkurrerer for det nordtrønderske kretslaget. Foto: Richard Sagen

Han eier i dag selskapet Ivers AS, som ble etablert i 2019. I Brønnøysundregisteret står det at selskapet har som formål å «forvalte royalty, merkevarer og investeringer i aksjer og andre verdipapirer og eiendeler, som eiendommer, og utvikle dette, samt

foredragsvirksomhet og sponsorvirksomhet. Selskapet kan investere i aksjer i andre selskaper.»

Kan bli aktuelt å utvikle selskapet

Lillebror Mats Iversen er daglig leder i selskapet, mens Emil eier 100 prosent av aksjene.

– Å ha et eget selskap gjør det enkelere å fakturere etter ulike oppdrag. Det er en liten start, og på sikt kan det bli aktuelt å videreutvikle Ivers AS. Vi har faktisk to ansatte nå. Også lillebror Gaute er med i teamet. Totalt er vi tre som er involvert.

– Vi har gått motstrøms nå i koronaperioden. Vi øker kapasiteten, selv om det ikke er så mye aktivitet, sier Emil og ler.

Iversen syns det virker spennende å bygge noe fra bunnen av.

– Å utvikle noe eget og leve av det er en drøm jeg har.

– Men jeg skal være skiløper i mange år til. Per nå tenker jeg ikke så mye på dette. Jeg er ganske kynisk og fokuserer kun på langrenn. Blir det aktuelt å utvikle en merkevare, må jeg få på plass smilet mitt og ta noen telefoner.

Ole Morten Iversen liker at sønnen tenker på livet etter endt skikarriere, men påpeker at «ikke alle skiløpere kan lage klesmerker». Foto: Richard Sagen

– Ikke et økonomisk råskinn

Pappa Ole Morten Iversen blir glad for å høre at sønnen har noen konkrete ideer om hva han skal gjøre etter endt skikarriere.

– Alle skiløpere kan ikke lage klesmerker, så jeg ville ha tenkt meg godt om. Emil er vel heller ikke et økonomisk råskinn. Men det er godt å høre at han tenker på livet etter skikarrieren. Det er smart, sier pappa Iversen.

– Hva syns du om at Emil sponser kretslaget?

– Det er stort av Emil. Vår krets har vært en av de beste opp gjennom årene. Men de siste åra har det ikke vært god nok tilbud på kretslaget. Mye av grunnen er en skral økonomi. Derfor er det flott gjort av ham å hjelpe dem. Det skal ikke mye til for å forbedre tilbudet.

– Fryktelig fint gjort

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum tror Emil Iversen kan oppnå suksess i næringslivet.

– Han har muligheten hvis han er interessert. Tar han noen VM-gull i Oberstdorf vil det hjelpe på, sier Nossum og gliser.

– Jeg forventer å være den første han sponser. Det er jo en forutsetning for at jeg skal ha tro på dette prosjektet.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum tror Emil Iversen kan oppnå suksess med et eget «brand». Foto: Richard Sagen

Iversens bidrag til det nordtrønderske kretslaget er noe Nossum mener er «fryktelig fint gjort»:

– Det sier veldig mye om Emil som person. Han prater litt høyt og skyter fra hofta av og til. Men han er en person som ikke har glemt hvor han kommer fra og hvilke verdier han står for. Det er fryktelig fint gjort av ham.

I 2019 hadde Ivers AS et resultat på 274 000 kroner før skatt, ifølge proff.no. Driftsinntektene endte på 476 000 kroner.

Før det eventuelt blir et businesseventyr for Iversen, skal han prøve å oppnå enda mer suksess i skisporet. Denne helga sesongåpnet 29-åringen på Beitostølen.

Fredagens sprint endte med diskvalifikasjon i kvartfinalen, før det ble en 51. plass på lørdagens 15-kilometer i klassisk stil. Iversen valgte å dra hjem etter lørdagens renn, og deltok derfor ikke på det tredje og siste løpet på Beitostølen.