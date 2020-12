Vilde (19) står foran en helt ny utfordring i karrieren: – Jeg er spent på hvordan jeg takler det

Fjorårets stjerneskudd, Vilde Nilsen (19), fikk ikke sove mange timene etter at hun fikk vite at sesongen var over før den hadde begynt. Nå ser hun frem til en helt spesiell 2022-sesong.

TO MESTERSKAP: Den kommende sesongen er avlyst, noe som betyr at VM på Lillehammer flyttes til neste år. Dermed arrangeres Paralympics og VM i samme sesong. Ole Martin Wold / NTB

Nå nettopp

Medaljegrossisten og paraskiløper Vilde Nilsen er fjerde utøver i vår artikkelserie «I skyggen av TIL», der vi trekker frem en rekke individuelle utøvere fra Tromsø (se faktaboks).

18-åringen hadde en drømmesesong i 2019, med fire VM-gull og vinner av verdenscupen sammenlagt. På slutten av året ble hun tildelt tittelen årets idrettsutøver både i iTromsø og Nordlys, og ble også hedret på Idrettsgallaen med å gå til topps i kategorien «Årets kvinnelige parautøver».