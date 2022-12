Hennes suksess endret forholdet: – En ny versjon og den er brutal

DAVOS (VG) Didrik Tønseth (31) har vært en etablert landslagsløper i en årrekke, men nå har samboeren Anne Kjersti Kalvå (30) like stor suksess. Det har gjort noe med dynamikken i forholdet deres.

SAMBOERE I EN ÅRREKKE: Landslagsløperne Anne Kjersti Kalvå og Didrik Tønseth, her sammen under en ferie tidligere.

48 minutter siden

– Det har vært en utfordring når en er høy på livet og en annen lav på livet. Men det er en større utfordring når begge er høye på livet, stiller krav og er kyniske i valgene sine, sier Kalvå og smiler.

– På hvilken måte?

– Jeg er tryggere, mer bevisst på hva som er bra for meg og hvordan jeg skal gå fort. Det er jo ikke alltid det beste for ham. Jeg har nok vært for snill og tilrettelagt for mye for ham. Og nå merker han at jeg nærmer meg hans nivå, er hardere i valgene mine og mer kynisk. Han mobber meg litt og sier han vil ha tilbake den gamle Anne Kjersti, sier hun.

Fakta Anne Kjersti Kalvå: Født: 5. Juni 1992 (30 år). Klubb: Lundamo IL. Resultater nasjonale renn og verdenscupen 2022/2023: Nasjonal åpning Beitostølen (18.-20. november): 10 km klassisk: 1

10 km fristil: 1 Ruka (25.-27. november): 10 km klassisk: 4

20 km jaktstart fristil: 8. Lillehammer (2.-4. desember): 10 km fristil: 5

20 km fellesstart klassisk: 8 Beitostølen (9.-11. desember): 10 km klassisk: 2 Davos (17.-18. desember): 20 km fristil: 5 Aktuell: Er blant Norges sterkeste kort til årets Tour de Ski som begynner 31. desember og varer frem til 8. januar. Vis mer

KARRIEREBEST: For Anne Kjersti Kalvå da hun ble nummer to, kun slått av finske Kerttu Niskanen, på 10 kilometer klassisk på Beitostølen i midten av desember.

– En forbannelse

Det har nemlig vært en slags «regel» de senere årene at når Tønseth gjør det bra, så har Kalvå en dårligere periode. Og motsatt.

Et godt eksempel på det er VM-sesongen 2021. Tønseth hadde ordentlige problemer med kroppen og satt hjemme under mesterskapet i Oberstdorf. Nedtur på nedtur det året endte med at Tønseth ble vraket fra landslaget.

Samtidig reiste Kalvå til Tyskland det året og leverte sitt beste resultat i et internasjonalt renn noensinne og ble senere belønnet med landslagsplass.

For Kalvå ble OL-sesongen i fjor på mange måter en stor nedtur. Hun fikk som kjent påvist coronaviruset før lekene i Beijing. Resten av sesongen ble spolert.

Fakta Didrik Tønseth: Født: 10. mai 1991 (31 år). Klubb: Byåsen IL. Resultater nasjonale renn og verdenscupen 2022/2023: Nasjonal åpning Beitostølen (18.-20. november): 10 km klassisk: 12

10 km fristil: 12 Norgescup Gålå (25.-27. november): 10 km fristil: 1

20 km fellesstart klassisk: 2 Lillehammer (2.-4. desember): 10 km fristil: 2

20 km fellesstart klassisk: 4 Beitostølen (9.-11. desember): 10 km klassisk: 2 Davos (17.-18. desember): 20 km fristil: 4 Vis mer

Krever beklagelse

Samme sesong tok Tønseth ordentlig tak i egen karriere, leverte pallplasser i verdenscupen og slo seg inn på landslaget igjen.

– Det har vært en forbannelse mens vi har vært sammen. Det har kun vært én i flytsonen av gangen. Så er det jo bra at det er begge nå, da, sier Kalvå.

– For det er vel bare moro at situasjonen er sånn?

– Jeg vet ikke om Didrik synes det samme.

Det ble synlig da paret tenkte å forberede tiden etter den tilbakelagte verdenscuphelgen i Davos.

Begge skal lade opp i høyden før Tour de Ski begynner på rundt 1500 meters høyde i sveitsiske Val Müstair.

Men det var Kalvå som tenkte i de baner først. Tønseth var mer usikker. De hadde tenkt å finne seg et sted å bo sammen.

Men da hun fikk muligheten til å bo sammen med Tiril og Lotta Udnes Weng i en leilighet i idylliske Pontresina, noen kilometer utenfor fasjonable St. Moritz i Sveits, hoppet hun på den.

– Da «droppet» jeg ham. Det sved nok da han fant ut at han skulle dra, han også, sier hun og smiler.

STERK SESONGSTART: Pål Golberg vant 10 kilometer klassisk på Beitostølen foran Didrik Tønseth og briten Andrew Musgrave i midten av desember.

– Alternativet var å bo med tre damer

Tønseth skal til samme sted, men bestemte seg for sent for Kalvå.

– Det er en ny versjon av Anne Kjersti og den er brutal. Og den må være brutal for å gå fort på ski. Nå søker jeg til mine mannlige kolleger for å få litt julestemning, sier Tønseth, vel vitende om at Pål Golberg og Sjur Røthe oppholder seg i samme område.

– Jeg bor på hotellrom og unner meg fullpensjon. Det får være julegaven til meg selv.

– Litt kjedelig at dere ikke bor sammen i julen?

– Alternativet var å bo med tre damer, det er ikke så stas. Da er det bedre å bo alene, sier Tønseth og gliser.