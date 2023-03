Federico Pellegrino raser mot VM: – Verste jeg har vært med på noen gang

PLANICA (VG) Italias store langrennsstjerne Federico Pellegrino (32) er forbannet på VM-arrangøren.

SØLV: Federico Pellergrino (t.v.) i prat med Pål Golberg og Johannes Høsflot Klæbo etter lagsprinten forrige uke. Norge vant foran Italia.











Federico Pellegrino og Italia var sjanseløse på stafetten etter masse kluss og skitrøbbel fredag, og endte over fem minutter bak Norge. Søndag avsluttes VM med femmila.

Pellegrino er en av Italias største langrennsløpere gjennom tidene med seks VM-medaljer. Da VG snakket med 32-åringen etter stafetten fredag, var det én ting han gjerne ville prate om.

– Spør meg om jeg liker Planica. Om jeg liker snøen her. Spør meg om jeg syns VM-organisasjonen har gjort en god jobb, sier Pellegrino.

Så fyrer han løs.

– Dette er det verste jeg har vært med på noen gang, sier Pellegrino.

GLISSENT: Det har vært god plass på langrennsstadion i Planica under hele VM. Her rett etter herrestafetten fredag.

Pellegrino snakker om billettprisene og veldig glisne tribuner i Planica.

– Dette er det verste VM jeg har vært på. Dette er det viktigste for sporten vår etter OL. Den største jobben skulle de gjort før VM, men de gjorde ingen god jobb, sier Pellegrino.

Under VM til og med fredag har 46.600 personer kjøpt billett. Det er et snitt på 5825 personer dagen. VM-anlegget i Planica har kapasitet på 15.000 tilskuere. Det selges dagsbilletter for hele anlegget, noe som gjør at det ikke finnes egne tall for langrenn, hopp og kombinert.

Fakta Tilskuertallet i VM dag for dag: Tallene er for hopp, kombinert og langrenn sammen: Fredag 3. mars: 8500 Torsdag 2. mars: 4500 Onsdag 1. mars: 6400 Tirsdag 28. februar: 3900 Søndag 26. februar: 5600 Lørdag 25. februar: 7200 Fredag 24. februar: 5000 Torsdag 23. februar: 5500 Onsdag 22. februar: 4000 Tall fra arrangøren. Vis mer

VG har sendt epost, sms og forsøkt å ringe ansvarlig ved arrangørens pressekontor for en kommentar til Pellegrinos opplevelse, men de har ikke svart.

– Vi savner fans fra de tyskspråklige landene og delvis fra de skandinaviske landene, der vi hadde regnet med flere tilreisende enn det som har kommet, uttalte Tomi Trbovc i organisasjonskomiteen i Planica til VG tidligere i mesterskapet.

LITE FOLK: Slik så hovedtribunen ut under finalen på lagsprinten for damer i Planica. Herrene gikk samme dag.

Fredag satte arrangøren foreløpig publikumsrekord med 8.500 personer. Da tok sloveneren Timi Zajc gull i hoppbakken på hjemmebane.

VG skrev tidligere i VM at svenske Calle Halfvarsson syns det var kjedelig med glisne tribuner. Pellegrino understreker at publikum som har kjøpt billetter og tatt turen til stadion gjør en god jobb for å skape stemning og lager mye lyd, men han er helt forskrekket over billettprisene.

– Nordmenn er veldig rike og kan komme hit å kjøpe dyre billetter, sier Pellegrino.

Skal man dømme etter flaggene på tribunene under langrennene så er flesteparten av tilskuerne i Planica nordmenn. Pellegrino mener det ikke henger på greip at en billett her skal koste det samme som til en fotballkamp i Europa.

– Det er jo et helt annet show. Arrangøren har ikke gjort en god jobb, gjentar Pellegrino.

Han tok VM-sølv på lagsprinten sammen Francesco de Fabiani, bare slått av Norge (Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg). Fanklubben til Pellegrino var på plass, rundt 60 personer. De betalte 60 euro (665 kroner) for ståbilletter. Han rister på hodet.

32-åringen VM-debuterte i Holmenkollen i 2011, som hadde nærmere 300.000 tilskuere. Seefeld-VM for fire år siden kan vise til nesten like gode tall.

Publikummet i Holmenkollen generelt er det største italieneren har opplevd. I fjor ble han nummer 46 på femmila, men selv om han var over ni minutter bak Martin Løwstrøm Nyenget i mål, så koste han seg.

Simen Hegstad Krüger (29) var løypepatrulje under VM i Holmenkollen for 12 år siden.

– Det var ville tilstander der. Det skal mye til å toppe et mesterskap i Holmenkollen. Jeg tror de har bommet litt på prising av billetter her. Opp gjennom har langrennspublikummet vært vant til at de kan gå ut i skogen å se langrenn gratis. Langrenn er ikke den klassiske stadionidretten hvor man betaler i dyre dommer for å se, sier mannen som tok tre VM-gull til VG.

