Slik planlegger smørerne for Klæbos ski: – Johannes har hatt mange spørsmål

Johannes Høsflot Klæbo (26) takket nei til landslaget, og den tidligere smøreren hans Frode Pedersen er ute. Smøresjef Tord Hegdahl har tegnet aktuelle løsninger for vinteren.

HARDT NEI: Johannes Høsflot Klæbo sa nei til landslaget denne sesongen og kom med kritikk til Skiforbundet for behandlingen av folk. Her fra NM sist vinter.

Publisert: 16.09.2023 09:13

– Jeg har hatt dialog med Johannes siden våren. Han har fått skissert opp noen løsninger for vinteren, men vi er avhengige av at han kommer til en avtale med forbundet, sier Hegdahl til VG.

Klæbo takket nei til landslagsplass kommende sesong. Han må komme til enighet om en representasjonsavtale (se faktaboks) for å få gå verdenscup til vinteren.

Fakta Dette er en representasjonsavtale som Klæbo trenger Der landslagsuttatte utøvere skriver under på en avtale for hele kalenderåret, vil det for Klæbos del være snakk om å representere Norges Skiforbund i bestemte perioder av året.

Han vil da skrive under en representasjonsavtale for ett eller flere enkeltrenn, eller en lengre periode som hele vinterhalvåret.

Petter Northug hadde en representasjonsavtale som varte en hel vintersesong. Det vil si fra før første verdenscuprenn og frem til en stund etter at det siste verdenscuprennet var over.

Å representere landslaget i gitte perioder av året innebærer også plikter for en utøver.

Representasjonsavtalen regulerer blant annet utøverens plikter av sportslig- og markedsmessig art, som når man skal bruke forbundets representasjonstøy og logoer på bekledning. Hvor mange ganger man skal delta på såkalte markedsoppdrag i sesong. Den forteller også noe om Norges Skiforbunds spilleregler, som kunnskap om antidopingreglement, plikter overfor medier m.m. Klæbos nei gjør at han må ordne et helt eget opplegg for alt – som trening, ski-parken og medisinsk behandling. Kilde: NSF og advokat Hans Erik Johnsen Vis mer

Frode Pedersen, som hadde ansvar for skiene hans mellom 2017 og 2023, har ikke fått fornyet avtale med Skiforbundet og VG kunne nylig fortelle at han følte seg mobbet og fryst ut. Han tok opp flere episoder som homoplakater, ødelagte ski og smøring som ikke ble funnet til renn. Dette behandles nå som en varslingssak i Skiforbundet.

Status nå er at det er Klæbos skileverandør Fischer som håndterer skiparken hans.

– Vi har diskutert hva som er viktig å få gjort med skiparken vår, sommer og høst. Vi har hjulpet ham litt med å spille inn dette til hans skileverandør, som gjør en god jobb, sier Hegdahl.

Hegdahl var sammen med Klæbo og smører Mikael Book i en skitunnel i svenske Östersund i august, slik Adressa har skrevet. Hegdahl vil ikke kommentere hvem i smøreteamet som får ansvaret etter Frode Pedersen med å eventuelt ta seg av Klæbos ski til vinteren. Etter det VG forstår er Mikael Book en høyaktuell kandidat.

– Hvis vi blir enige om en avtale, kan vi gå mer inn på det, sier Hegdahl.

– Må dere jobbe med ulike scenarioer?

– For vår del har vi en kvote som Skiforbundet har tenkt å fylle opp. Vi vet antallet løpere hver helg og planlegger for det. Vi skal rullere det fint inn, svarer Hegdahl.

NY SMØRESJEF: Tord Hegdahl med Martin Johnsrud Sundby i Tour de Ski 2017.

Det store spørsmålet for den kommende sesongen når det kommer til skismøring, er at det er innført et forbud mot fluorprodukter. Før hvert renn skal alle ski testes for å forsikre at det ikke er fluorprodukter i dem. Det gjør at oppvarmingsrutinene før rennstart må endres både for løpere og smørere.

– Det er viktig å teste fluorfrie produkter. Johannes har hatt mange spørsmål og en del gode innspill rundt testing av ski på konkurransedag før start, med tanke på fluortesten før start, sier Hegdahl.

Han mener Klæbo har en fordel av å ha gått mange verdenscuprenn på de ulike stedene det arrangeres renn, og at man sitter på en bra oversikt over hvilke ski som har blitt brukt hvor.

– Jeg tror Johannes har funnet en veldig bra løsning med sin skileverandør og vi har hjulpet ham med noen råd på veien. Han får svar på sine spørsmål om han tar kontakt.

Team Klæbo ville ikke kommentere saken.