Den russiske skistjernens angrep og provokasjoner: – Typisk propaganda

Langrennsløperen Veronika Stepanova (21) kommer stadig med prorussisk innhold i medier. Ekspert Ivar Dale mener hun står for typisk russisk propaganda.

BRØT OL-FREDEN: 12. februar gikk Veronika Stepanova inn Russland til OL-gull på langrennsstafetten. 24. februar startet Russland krig i Ukraina, og russerne brøt den olympiske fred for tredje gang på tolv år.

14. okt. 2022 19:38 Sist oppdatert nå nettopp

– Hva skal jeg støtte istedenfor russerne? En liten, bråkete gruppe som har okkupert det politiske ordskiftet og mediene i Europa for å promotere hatet mot oss!?

Det svarer Stepanova på VGs spørsmål gjennom Instagram om hva hun ønsker å oppnå med de prorussiske innleggene.

Ofte angriper hun vestlige politikere, utøvere og medier – både i russisk presse og på egne sosiale medier.

Fakta Veronika Stepanova Russisk skiløper

21 år fra Kamtsjatka, øst i Russland

Hun gikk ankeretappen da Russland vant OL-stafetten sist vinter. På sprinten ble hun nummer 7

Hun har gått seks renn i verdenscupen, med en 10. plass som beste resultat

Hun har flere medaljer fra juniormesterskap Vis mer

Senest onsdag kom Stepanova med kommentarer som kan provosere – til et bilde hvor hun går på ski på bark. Henvisningen er strømkrisen i Europa, som er en følge av Russlands krigføring.

«Vi har masse naturlig snø i Russland. Og vi har mye energi til å produsere kunstsnø, hvis det plutselig ikke er naturlig. Mens for noen i Europa, kan det bli aktuelt med skigåing på flis den kommende sesongen. Og forresten, veden til sagflis kommer også fra Russland», skrev Stepanova på Instagram.

Hun gikk ankeretappen for det russiske laget som vant langrennsstafetten under OL i Beijing – under to uker før Russland gikk til krig på Ukraina. Siden har russere vært utestengt fra nesten all internasjonal idrett.

Stepanova hevder vestlige politikere og internasjonale idrettsforbund skyter seg selv i foten med sanksjonene mot Russland – og at resten av Europa er de som lider av sanksjonene. Hun påstår det er et umulig mål å få Russland til å slite.

– Fotball kommer trolig til å overleve uten Russland, men hva med langrenn? Uten det største TV-publikumet – med medielisensene som betaler for alle konkurransene, utøverne og premiepengene? Lykke til med det, skriver Stepanova til VG.

PUTIN-VENNLIG: Veronika Stepanova poserer med Vladimir Putin i april under et møte i Kreml.

Hele situasjonen gjør henne trist.

– Vi har bare veldig forskjellige oppfatninger av hvem som har skylden.

– Hva er din personlige mening om krigen i Ukraina og Putin?

– Jeg har alt sagt det jeg vil om temaet. Når jeg vil legge til noe, skal jeg gjøre det til mitt publikum, svarer Stepanova noe unnvikende.

I april hyllet hun Putin for flere ting. Hun la til « Vi er på rett vei, og vi vil definitivt vinne, akkurat som vi vant i OL», som lett må tolkes som en referanse til krigen i Ukraina:

Ivar Dale, seniorrådgiver ved Den norske Helsingforskomité med mastergrad i russisk, er usikker på om Stepanova faktisk står bak innleggene selv.

– Kanskje er dette Stepanovas personlige meninger, like sannsynlig er det at hun er del av et koordinert PR-fremstøt fra russiske myndigheter. Tiltenkt publikum kan like gjerne være russere, som daglig får servert nyheter med påstander om vestlig «russofobi», sier Dale til VG.

Seniorrådgiver Dale sier det påfallende i hennes uttalelser er at hun ignorerer selve årsaken til at russiske skiløpere er utestengt.

– Dette er typisk for russisk propaganda. Man fremstiller Russland som et offer, uten å anerkjenne at grunnen til at landet utsettes for sanksjoner er Putin-regimets angrep på Ukraina, massedrap på sivile og systematiske menneskerettighetsbrudd både hjemme og i utlandet. Heller ikke dopingskandalene omtaler hun, sier Dale.

Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) skal 22. oktober avgjøre om russere og belarusere får delta til vinteren.

Ivar Dale, seniorrådgiver ved Den norske Helsingforskomité med mastergrad i russisk.

– Det er særlig trist at Stepanova, som selv tilhører en etnisk minoritet fra Kamtsjatka helt øst i Russland, ikke protesterer mot krigen i Ukraina. Etniske minoriteter er helt klart overrepresentert blant soldatene Putin sender i døden, og ifølge de siste rapporter er det nettopp fra Kamtsjatka og Det fjerne østen at de neste forsyningene av soldater vil komme fra i vinter, sier Dale.

Stepanova sier hun er sjokkert om VG har funnet en ekspert som tviler på om meningene er hennes egne.

– Uansett, jeg har et spørsmål til personen, siden han er ekspert på temaet: Hvorfor skulle jeg ikke hatt mine egne meninger? Jeg er fri, jeg er komfortabel med livet mitt og er ganske suksessfull. Alt det er i dagens Russland, jeg er overbevist om at jeg ikke ville oppnådd dette i et annet land.

Dale svarer det er fint om Stepanova har egne meninger, men peker til loven som sier at man blir hardt straffet dersom man uttaler seg negativt mot krigen eller viser motstand til Putins regime – slik videoen viser:

– Det er tragisk at russere som har meninger som ikke sammenfaller med hennes, settes i fengsel. Putins støttespiller føler seg sikkert fri, det skulle bare mangle. Men dagens russiske samfunn er i høyeste grad ufritt, sier Dale.

Mediene i Russland er kontrollert av Putins regime og man kan få opptil 15 år i fengsel for å dele «falsk informasjon».

Stepanovas fremstillinger av det «lykkelige Russland» strider også med eksperter VG har pratet med. De mener at Putin er stadig mer presset og at den vanlige russer føler at presidenten arrow-outward-link har lurt dem med krigen.

Der Stepanova stadig uttrykker seg politisk og angriper profiler som vil ha russere utestengt, er andre langrennsstjerner som Aleksandr Bolsjunov, Sergej Ustjugov og Natalja Neprjajeva vært mer stille etter krigen.

Bolsjunov fikk vel å merke kraftig kritikk da han stilte opp på et propagandashow arrow-outward-link i regi av Putin i Moskva og la ut et bilde med Sovjet-symbolikk arrow-outward-link .

Stepanova hevder de er fri til å si hva de vil i Russland – så lenge man følger loven. Og faren for å bli fengslet eller bøtelagt for motstand eller demonstrasjon mot krigen er stor.

VAKTE OPPSIKT: Rytmisk gymnast Dina Averina, svømmer Jevgenij Rylov og langrennsløper Aleksandr Bolsjunov under et propagandashow på Luzhniki stadion i Moskva i mars.

– Alle tenker det samme som meg, de er bare litt mindre verbale om det. Det stemmer at det er noen jeg kjenner med en annen mening – kanskje to-tre av hundre personer – men sånn er demokrati demokratiVG påpeker: En rekke eksperter kaller Russland for diktatur med Putin. . De forteller åpent om meningen deres, selv om jeg synes argumentene deres er falske. Men ingen av dem er straffet eller i fengsel for å bruke språket, hevder Stepanova.

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe har tidligere stilt som kandidat til parlamentsvalget for Forente Russland, Vladimir Putins støtteparti. Men hun har imidlertid ikke ville svare på hva hun synes om krigen i Ukraina.

– Jeg vil ikke si så mye om det. Men jeg kan si én ting. Min mor er russisk og min far er ukrainer, svarte Välbe til TV 2s arrow-outward-link spørsmål om forholdet til Ukraina nylig.

BESKJED: Veronika Stepanova hadde skrevet «We will ROC you» på munnbindet etter OL-gull i stafett 12. februar, på et tidspunkt hvor Vladimir Putin truet å invadere Ukraina. Den 24. februar startet krigen.

Ragnhild Haga, landslagsutøver i langrenn, husker en episode fra hjemreisen etter OL i februar – et tidspunkt hvor Russland stadig truet med invasjon av Ukraina. Under to uker senere startet krigen.