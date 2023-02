Langrenn Ski-VM 2023 Han er lyden av langrenn

Det ropes krise om skisporten, men Torgeir Bjørn (58) tror det vil gå lang tid før den dør ut.

28.02.2023 06:45

PLANICA (Aftenposten): Da er vi klare for stafett her i Planica, og vi setter over til Jann Post og Eero Bjørn i kommentatorboksen.

Denne introen er fiktiv, men kunne vært sann.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn