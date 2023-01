TV 2-ekspert mener skiledelsen bommer i VM-uttak: – Sender tre jenter bare for å se på

«Ikke et vondt ord om dem som er tatt ut», sier TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad – som likevel stiller seg svært spørrende til hvorfor blant andre Helene Marie Fossesholm (21) skal til ski-VM som «turist».

SKAL TIL VM: Helene Marie Fossesholm opplever en av sine tyngre sesonger som seniorløper, men skal likevel til ski-VM i Planica i februar og mars. Her etter tredjeplass på ti-kilometeren i NM på Gjøvik.





31.01.2023 14:19

– Det er så enkelt som at hun er langt unna den formen hun har hatt, og kan være i. Da forstår jeg ikke hva hun har i et VM å gjøre, jeg tror hun hadde hatt bedre av å gå andre skirenn enn å reise til VM som turist og sparke grusen der, sier Skinstad i kjølvannet av uttaket til ski-VM tirsdag.

Der var løpere som Helene Marie Fossesholm og Ane Appelkvist Stenseth inne, mens han savner Mathilde Myhrvold og Maria Hartz Melling.

Myhrvold tok en tredjeplass på sprinten i Val di Fiemme under Tour de Ski, Hartz Melling er ett av Norges mest lovende sprinthåp og har flere topp ti-plasseringer i verdenscupen denne sesongen.

Fossesholm har på sin side niendeplass som beste i verdenscupsammenheng i år.

– Jeg klarer ikke se at hverken Fossesholm, Ragnhild Gløersen Haga eller Stenseth er tiltenkt noen distanser. Da sender vi tre jenter dit bare for å se på, i påvente av at andre skal bli syke eller lignende. Når man først gjør det, er jeg usikker på om det er løpere som har mesterskapserfaring som bør få de plassene.

Han mener det som virkelig teller i det lengre løp, er VM på hjemmebane i 2025 og OL i 2026. Det bør fremprovosere er mer langsiktig tankegang enn det han mener tirsdagens uttak viser, sier Soleng Skinstad.

– Ikke et vondt ord om de som er tatt ut, men jeg mener de bommer. Det er så dårlig taktisk valgt ut.

Fakta VM-uttak, kvinner Helene Marie Fossesholm

Ragnhild Haga

Anne Kjersti Kalvå

Kristine Stavås Skistad

Astrid Øyre Slind

Ane Appelkvist Stenseth

Anna Svendsen

Silje Theodorsen

Heidi Weng

Tiril Udnes Weng

Lotta Udnes Weng

Ingvild Flugstad Østberg Vis mer

VRAKET: Mathilde Myhrvold (høyre) ble nummer tre under klassisksprinten i Val di Fiemme under årets Tour de Ski. Men rennet ble ikke regnet som uttaksrenn og Myhrvold ble vraket til VM.

«Erfaring» er nøkkelordet han bruker for at løpere på rekruttlandslaget burde fått muligheten.

– Om ikke løpere på rekruttlandslaget får muligheter, hva er da vitsen med å ha det laget? Det blir et uheldig signal, også, «vi forsvarer våre landslagsutøvere til the bitter end». I et langsiktig perspektiv ville det vært så mye smartere å gi en læringsarena til de på rekruttlandslaget.

– De sier de bruker historiske resultater. Men hvor langt tid tilbake skal det gå? Du kan jo ikke bare bruke det. Generelt savner jeg en rød tråd i det meste Norges Skiforbund foretar seg, og dette er et bevis på det. De kunne brukt to-tre plasser på andre løpere, sier Skinstad, som for ordens skyld savnet den samme røde tråden da faren hans, Åge Skinstad, var langrennssjef.

Landslagstrener på damesiden, Sjur Ole Svarstad, er forelagt kritikken fra Skinstad.

Han sier de kunne tatt ut de utøverne man mener er tiltenkt å gå og ikke fylle opp troppen som kan telle 12 utøvere.

– Men ting kan jo skje. Man kan aldri spå fremtiden. Da fyller vi på med utøvere. Men så er det helt riktig at noen er lengre unna å gå enn andre. Det kan også godt være at noen av dem blir hjemmeværende reserver og ikke blir involvert i hverken reisen ned og treningen der nede.

FÅR KRITIKK: Landslagstrener Sjur Ole Svarstad (midten), her sammen med Ingvild Flugstad Østberg og Helene Marie Fossesholm under NM på Gjøvik tidligere i januar.

Svarstad utdyper:

– Du skal ikke se bort i fra at noen i VM-troppen går skirenn hjemme, som Norgescup og Skandinavisk cup (de to nivåene under verdenscup). Det kan bli en løsning og vi skal søke å finne best mulige løsninger for de i og utenfor troppen i tiden som kommer.

– Men Skinstads poeng er at dere da heller bør gi noen av de yngre løperne sjansen, blant annet for å skaffe seg mesterskapserfaring...?

– Nå er jo Helene Marie Fossesholm blant de yngste vi har. Ser vi på rekruttlandslaget så har vi et U23-VM som pågår i disse dager. Der får de masse erfaring. Når det gjelder Maria Hartz Melling er hun nå fast på verdenscuplaget og gjør seg gode erfaringer underveis der, sier Svarstad.