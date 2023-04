Jelena Välbe om russere som sier ja til IOC-krav: – Forrædere

IOC har anbefalt at russere som godtar å konkurrere som «nøytrale», kan delta i internasjonale mesterskap. Skipresident Jelena Välbe (54) mener de vil være «forrædere».

SKIPRESIDENT: Jelena Välbe på jobb som skipresident under VM på ski i 2019.

11.04.2023 22:16

Uttalelsen kommer i et stort intervju med tv-kanalen Match TV.

Etter sitt siste styremøte kom IOC (den internasjonale olympiske komité) med en anbefaling om at russiske og belarusiske utøvere igjen kunne konkurrere internasjonalt, men under visse betingelser:

De må konkurrere som nøytrale.

Ingen får delta som lag.

Utøvere som støtter Russlands krig i Ukraina, får ikke delta.

Utøvere som er en del av hæren, kan heller ikke delta.

Her er den offisielle erklæringen fra IOC tirsdag.

Jelena Välbe er for at hver enkelt utøver kan bestemme selv om de vil godta kravene:

– Jeg er for at hver enkelt bestemmer selv. Men samtidig er jeg dypt overbevist om at 99,99 prosent av russiske idrettsutøvere vil svare «nei».

Skipresidenten blir spurt om de som sier ja, bør miste statlig finansiering:

– For meg vil denne personen være en forræder og vil ikke motta noen hjelp.

Spørsmålet om russiske utøvere skal godta kravene fra IOC, er et hett tema i russiske medier om dagen. Jelena Välbe har fått motbør i sin uttalelse om at de som sier ja, er «forrædere». Men samtidig er det stor enighet om at kravene ikke bør godtas.

– Det er for tidlig å kalle våre utøvere for forrædere. Ingenting har skjedd ennå. Ingen har sagt ja, og de får allerede merkelapper. Det er ikke riktig, sier Svetlana Zjurova, tidligere OL-stjerne på skøyter og siden kjent politiker i Putins parti «Forente Russland».

Hun er likevel klar:

– Selvfølgelig vil jeg ikke at noen av våre idrettsutøvere skal akseptere betingelsene til IOC. Men la oss ikke sette merkelapper på dem på forhånd.

– Jeg er sikker på at våre utøvere er klar over hva de gjør. Det er lite trolig at noen vil gå med på slike krav. Alle forstår at en ikke skal gjøre det, sier Svetlana Zjurova til sport24.ru.

UD-TALSKVINNE: Maria Zakharova.

Russisk UDs kjente talskvinne Maria Zakharova har også uttalt seg om IOC-kravene tirsdag. Hun sier ifølge Sport Ekspress:

– Jeg la merke til at mange vestlige land, som har krevd fullstendig ekskludering av russiske idrettsutøvere, var misfornøyde selv med denne uttalelsen fra IOC.

– Det er en ideologi om ødeleggelse som er kjernen i den anti-russiske politikken. Det er ikke første gang vi har støtt på dette. Vi forstår at dette ikke bare gjelder idretten, sier Zakharova - og kaller det «vanvittig russofobi».

– Et avgjørende skritt for å utslette oss i det kulturelle, informasjonsmessige og politiske rommet, sier UD-talskvinnen - og går enda lenger når hun uttaler seg på en måte som for mange får tankene tilbake til den andre verdenskrig:

– Hva er dette hvis ikke et forsøk på endelig å løse russespørsmålet?