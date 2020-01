Norske trenere isolert på treningsleir i Kina: – Ingen får reise ut herfra

En rekke nordmenn er engasjert for å trene kinesiske idrettsutøvere før OL i Beijing i 2022. To av disse er Anita Moen og Torjus Børsheim. Akkurat nå er Moen og Børsheim på treningsleir i Kina med 24 utøvere.

Oppholdet ble ikke helt som planlagt. Trenerne og utøverne er isolert på anlegget i Bashang nordvest i Kina, på ubestemt tid. Årsaken er spredningsfaren av coronaviruset (se fakta). Da vi snakket med Moen mandag i 20-tiden lokal tid, var hun i matsalen.

– Beskyttet

– Det er en storskjerm her, og alle følger med på nyhetene. Utøverne får ikke reise ut eller motta noe utenfra, og ingen får komme inn hit hvor vi har treningssamling. Vi er langt oppe i fjellene. Det er samme provins som Beijing, men det er ganske øde, så vi er ganske beskyttet der vi er, sier den tidligere OL-medaljøren.

Beskjeden om at de måtte isoleres på grunn av smittefare, kom for to dager siden.

Fakta: Coronaviruset Det tidligere ukjente coronaviruset har fått navnet 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV).

Viruset ble først oppdaget i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i begynnelsen av januar.

Kinesiske myndigheter tror at lungeviruset kan ha smittet mennesker via et marked der det er blitt solgt ville dyr.

Viruset kan smitte mellom mennesker. Symptomene på smitte er feber, tørr hoste, i noen tilfeller vansker med å trekke pusten, og tegn på lungebetennelse. Viruset fører til luftveisinfeksjoner.

Eldre mennesker og personer med dårlig helse er mest utsatt for viruset.

Det nye viruset er 79 prosent genetisk likt med sars-viruset (alvorlig akutt respirasjonssyndrom), som på begynnelsen av 2000-tallet forårsaket en epidemi med over 8.000 smittetilfeller i 37 land og som krevde 774 liv.

Det finnes ingen vaksine mot viruset, men Kina kunngjorde 26. januar at viruset er blitt isolert, noe som er et viktig skritt på veien for å utvikle en vaksine. (Kilde: AP, Ritzau, Reuters, NTB)

– Det var synd da dette kom. Utøverne reiste ned rett før nyttår, og vi ble spurt om vi kunne komme ned midt i januar for å forberede dem på det kinesiske mesterskapet i februar. Nå er det utsatt, i likhet med mange andre mesterskap, sier Moen.

Coronaviruset, som anslagsvis har tatt livet av over 80 personer i Kina, ble oppdaget i starten av januar. Nå har det spredt seg til andre deler av landet, og også utenfor Kinas grenser.

Uvisse

Moen vet ikke når de får lov til å forlate Bashang.

– Planen var å forflytte seg til hovedstaden 30. januar og så til Norge 18. februar. Nå er dette utsatt, og vi vet ikke hva som skjer. Kanskje reiser vi hjem tidligere.

– Alle blir isolert der de er, det gjelder overalt. Det er flere landsbyer og byer hvor du ikke slipper hverken inn eller ut, sier Moen, som opplyser at alle er friske, og at treningshverdagen går som normalt.

– Det er en blanding av kunst- og natursnø vi går på, og det er ganske fint her, vi lir ingen nød.

Kinesisk OL-prosjekt

Utøverne hun og Børsheim har ansvaret for, har vært i Norden for å trene med tanke OL på hjemmebane om to år. De er hentet fra andre idretter for å se om de har talent med ski under føttene. Noen har trent i Trysil, andre i Meråker eller Finland.

Flere nordmenn er engasjert før mesterskapet, blant dem Ole Einar Bjørndalen og Tor Arne Hetland. Moen kjenner ikke til andre norske trenere som er i Kina akkurat nå, og mange kinesiske utøvere er igjen i Norge.

Anita Moen hjelper kineserne gjennom selskapet Trysil Consult AS, ifølge NRK.

– Jeg har trent dem siden 1. august 2018. Før den tid hadde de så vidt gått på rulleski. Mange av dem går veldig godt på ski nå, de er flinke til å jobbe.