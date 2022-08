Svensk profil droppet Northug-planer: – I min alder kan jeg ikke ta noen sjanser

HITRA (VG) Den svenske langløpskanonen Max Novak (26) trives etter overgangen til norske Team Aker Dæhlie, men hadde også kontakt om å bli med på Petter Northugs (36) satsing.

KOPIERTE STJERNEN: Max Novak vant rulleskiløpet på 54 km på Hitra sist uke. På vei over mål kopierte han Petter Northugs legendariske feiring etter at han knuste Calle Halfvarsson på sisteetappen og sikret norsk stafettgull i Val di Fiemme i 2013.

– Det har vært veldig bra og en rå gjeng. Jeg føler jeg har enda bedre forutsetninger i vinter. Det er et inspirerende miljø, sier Novak om overgangen fra svenske Team Ramudden til nyoppstartede Aker Dæhlie.

I midten av juni viste det nye skilaget, med Bjørn Dæhlie og Kjell Inge Røkkes Aker i ryggen, frem satsingen sin. Det nye laget tok over store deler av det som var Koteng Eidissen.

– Jeg hadde alternativ, og trodde egentlig jeg skulle til Koteng Eidissen. Det var ganske sent jeg bestemte meg, men da hele opplegget til Aker Dæhlie kom, var det et lett valg, sier Novak.

I staten av august røpet Petter Northug «comeback-planer» i Ski Classics overfor VG. Team Northug ble stiftet 30. juni, ifølge Proff. Skikongen håper å gå fire-fem renn som ikke kolliderer med jobben som TV 2-ekspert, og har sagt han vil ha flere utøvere på laget sitt.

STERK: Max Novak er en av de mest fryktede i langløp-sirkuset. Her etter seieren på Hitra.

Novak innrømmer at han hadde dialog med Northug om å bli med på hans satsing.

– Ja, vi har hatt kontakt siden vi trente sammen på Gran Canaria sist høst. Jeg var tvunget til å velge et opplegg som var klart når vi kom i juni. I min alder kan jeg ikke ta noen sjanser, selv om det sikkert blir bra med Petters opplegg. Men det var ikke noe klart på plass da, sier Novak.

– Hvor reell var dialogen med Northug?

– Det var kontakt der. Men det ble aldri helt realistisk. Det hadde sikkert blitt bra, men når man begynte å komme inn i juni må man velge. Og da fantes det et klart opplegg med Aker Dæhlie.

– Kan man si at du vraket Northug?

– Hehe. Nja ... Nja. Jeg vet ikke om jeg skal si det, siden det ikke var noe så konkret på plass. Men vi holder fortsatt kontakten og trener sammen iblant.

Novak ble nummer tre i Ski Classics-sammendraget sist vinter, og har vunnet flere renn på rulleski denne sommeren.

Northug svarer i kjent stil på VGs spørsmål om en kommentar på hvor konkret interessen for Novak var, og hva han synes om Aker Dæhlie-valget.

«Hvem er Max Novak?», skriver Northug i en SMS.

IMPONERTE: Flere har latt seg begeistre av det Petter Northug har vist på rulleski i sommer. Landslagsløpere VG har pratet med i sommer tror Northug kan hevde seg i langløp takket være hans sterke staking.

Northug, med vanvittige 13 VM-gull og 2 OL-gull, har også vist seg frem i rulleski-løp i år og flere spår han kan hevde seg i Ski Classics. Særlig har Vasaloppet blitt nevnt.

– Vasaloppet burde passe Petter bra på rett dag. Det blir kult å se. Han har bevist at han har forbedret seg i sommer og er bedre trent enn på lenge, sier Novak.

Northug fortalte VG sist uke at han trente rundt fire-fem lange økter i uken.

– Så skal jeg prøve å øke litt i høst for å være litt mer herdet. Tanken er at jeg skal trene såpass at jeg holder meg i form, og at det er artig å først gå de rennene. Men jeg merker at kapasiteten for dårlig ennå, sa Northug.

– Hvordan har treningen vært de siste årene?

– Det har vært forferdelig lite. «Mosjonist, minus» ...