Klæbo vil prøve noe nytt i OL: Gjør som Bjørgen og Northug

Om han takler høyden, går Johannes Høsflot Klæbo (24) for første gang alle seks øvelsene i et mesterskap.

FOKUSERT: Det er bare et halvt år til OL i Beijing. Her var Johannes Høsflot Klæbo på samling på Sognefjellet i juni, nå er han på høydesamling i Italia.

Klæbo har bevist at han er en eksepsjonell mesterskapsløper, med tre gull i tre strake mesterskap. Mellom 6. og 19. februar i Beijing vurderer han noe nytt.

– Gitt at det lar seg gjøre, sier Klæbo.

Han legger ikke skjul på at seks øvelser i OL trigger ham.

– At det hadde vært morsomt er det ikke tvil om, men jeg vet ikke om det er mulig på grunn av høyden. Restitusjonstiden er lengre. Alt er mulig, sier Klæbo.

OL-konkurransene i langrenn går på 1800 meters høyde. Klæbo har lite erfaring i høyden.

Fakta OL-programmet herrer langrenn 2022: Søndag 6. februar: 30 km fellesstart med skibytte. Tirsdag 8.: Sprint. Fredag 11.: 15 km klassisk enkeltstart. Søndag 13.: Stafett. Onsdag 16.: Lagsprint. Lørdag 19.: 50 km. Vis mer

NRKs langrenns- og skiskytingsekspert Ole Kristian Stoltenberg heier på ideen.

– Pokker heller, prøv det. Jeg hyller forsøket, sier Stoltenberg.

EKSPERT: Ole Kristian Stoltenberg (t.h.) skal følge vintersesongen tett for NRK. Her sammen med Ole Einar Bjørndalen foran en fotballkamp i Mjøndalen i 2018.

Skiskytterne går syv løp på 11 dager i VM. Tre norske løpere har gjort det; Johannes Thingnes Bø, Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff. Thingnes Bø har gått syv renn i tre strake VM. Resultat: 15 VM-medaljer, ni av dem gull.

Olsbu Røiseland tok syv VM-medaljer på syv renn i fjor.

– Jeg syns det er en kjempeidé av Klæbo å gå alt. Å vinne alt er sikkert umulig, men seks renn på 14 dager går fint. Dette trigger nok Klæbo, sier Stoltenberg til VG.

Petter Northug gikk alle seks OL-løpene i Vancouver i 2010, det ble to gull, ett sølv og en bronse. Marit Bjørgen gikk alt i OL i Sotsji fire år senere, det ble tre gull.

Langrennsdamene skal gå seks renn på 16 dager i OL, første renn er lørdag 5. februar, mens de avslutter med tremil 20. Herrene har sine seks renn fra søndag 6. februar til lørdag 19.

– Jeg vil gå flest mulig skirenn, jeg har ikke svar på om det går an, men det hadde vært artig, sier Klæbo.

Nå er han på høydesamling i Italia, den første av flere denne sesongen.

GULLGUTT: Johannes Høsflot Klæbo OL-debuterte med tre gull i Sør-Korea, her etter sprintgullet.

24-åringen er ikke i tvil om at det går fint å avslutte et mesterskap med femmila med fem renn i kroppen. Det er uansett tre flere dager å spre løpene på i OL sammenlignet med VM, som arrangeres over elleve dager.

– Fysisk er det ikke noe problem, sier Klæbo.

Om høyden stopper ham fra forsøket i Beijing, så er det ingen tvil om at utgangspunktet er seks renn i VM i Planica i 2023.

PS! Det er tre måneder til verdenscupstarten i Ruka 26. november.