Supertalentet gikk på en smell: – Den som intet våger, intet vinner

BEITOSTØLEN (Aftenposten): Helene Marie Fossesholm har gått glipp av to høydesamlinger. 20-åringen innrømmer nå at hun trente litt for hardt i perioder.

Helene Marie Fossesholm (til høyre) sammen med resten av landslaget på trening på Beitostølen torsdag. Hun er tilbake nå etter å ha slitt i høst.

Nå nettopp

I løpet av to sesonger har Vestfossen-ekspressen Helene Marie Fossesholm brøytet seg en rydning i norsk langrenn. Alt gikk bare én vei. Oppover. Det hele kulminerte med at hun gikk ankeretappen på det norske stafettlaget som tok VM-gull i Oberstdorf.

Nå er hun ikke hun tenåringen lenger. Vant med oppstyr og oppmerksomhet er hun blitt der hun svarer høyt og tydelig på utallige spørsmål fra hele det norske «langrennspolitiet» som har samlet seg til medietreff på Beitostølen. Men hun har fått kjenne på motgang nå.